Hoti nakon sastanka sa Makronom: Francuska podržava Prištinu u dijalogu

PARIZ – Premijer samoproglašenog Kosova Avdulah Hoti sastao se sa francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom.

Nakon tog susreta je saopštio da je Francuska posvećena podršci Prištine u dijalogu sa Beogradom.

"Francuska ostaje posvećena pružanju podrške Kosovu u procesu dijaloga sa Srbijom, što bi trebalo da dovede do međusobnog priznavanja i normalizacije odnosa", napisao je Avdulah Hoti na svom nalogu na Twitteru poslije sastanka u Parizu.

Naveo je da je "mnogo počastvovan prijemom od predsjednika Francuske, da su odnosi izvrsni". Uz isticanje zahvalnosti Francuske na podršci, Hoti je napisao da je "perspektiva Zapadnog Balkana u EU jedina prilika za mir, stabilnost i prosperitet u ovom dijelu Evrope", prenio je RTS.

France remains committed to support Kosovo in the dialogue process with Serbia, which should lead to mutual recognition and the normalization of relations. (2/2) pic.twitter.com/P6b57IaaZY