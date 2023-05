Hronologija tragedije u beogradskoj školi

BEOGRAD - Osmoro poginule djece i jedan radnik obezbjeđenja - to je, uz još šest povrijeđenih učenika i nastavnicu bilans tragedije koja se jutros dogodila u OŠ Vladislav Ribnikar.

Na njih je pucao trinaestogodićnji učenik te škole, a slučaj je šokirao javnost. Proglašena je trodnevna žalost, a suspendovana je i nastava u popodnevnoj smjeni u beogradskim školama.

Nadležni su najavili da će učenicima i roditeljima kojima je to potrebno biti obezbjeđena psihološka podrška.

Ovaj zločin je izazvao veliku pažnju i van granica Srbije, a stalno se pojavljuju novi detalji.

Stručnjaci analiziraju moguće razloge koji su mogli da navedu trinaestogodišnjaka da izvede ovako brutalan zločin, dok sa druge strane na površinu isplivava pitanje kako je on došao do oružja i kako je naučio njime da rukuje.

Međutim, najšokantniji detalj zapravo je bio spisak žrtava koje je dječak planirao da ubije, kao i plan škole koji je kod njega pronađen i na kojem su označene prioritetne mete napisane na engleskom jeziku ("primary targets").

Napad planiran mjesec dana

Od početka se naslućivalo da napad sa ovolikim brojem žrtava nije mogao da prođe bez planiranja, što su potvrdili i u policiji.

Prema saznanjima koja su do sada prikupljena, napad je planiran mjesec dana.

Naročito je potresan bio detalj sa konferencije za novinare na kojoj je Veselin Milić pokazao papire na kojima su spisak djece i plan ulaza u školu.

U vrhu plana koji je objavljen stajao je natpis "primary targets", ispod koga su bila izlistani brojevi koji liče na školska odeljenja.

U donjem dijelu je bio plan prvog sprata škole sa učionicama i izlazima. Pored strelica na tom planu ispisani su redni brojevi koji bi mogli da označavaju redoslijed aktivnosti.

"Kako je sam rekao, odredio je prioritetne mete. Skice izgledaju kao iz neke igrice ili nekog horor filma, što ukazuje da je detaljno po razredima škole planirao kako da uđe u koju učionicu i kako koje dete da likvidira i po kom broju", rekao je Milić navodeći o kojim odjeljenjima je riječ.

Na spisku sa imenima 16 đaka koje je K.K. imao bilo je osam dječaka i sedam djevojčica, a jedno ime je prežvrljano.

Roditelji se okupili ispred, ulice zatvorene

Detaljni plan trinaestogodišnjaka počeo je da se odmotava u ranim jutartnjim časovima kada je počela drama u OŠ Vladislav Ribnikar.

Kada se pojavila vijest o pucnjavi, u početku nije bilo mnogo zvaničnih detalja, i nije bilo potpuno jasno šta se dešava.

MUP je potom saopštio samo da je uhapšen maloljetnik koji je iz očevog pištolja pucao u pravcu učenika i obezbjeđenja, ali nije bilo podataka o žrtvama. Ispred škole su se brzo stvorili zabrinuti roditelji.

Oni su mogli da posmatraju brojne pripadnike policije koji su obezbjeđivali mjesto događaja, kao i parkirana vozila Hitne pomoći, dok su okolne ulice bile zatvorene.

MUP je novim saopštenjem presjekao brojne spekulacije koje su se pojavljivale navodeći da je stradalo ukupno osam učenika, kao i radnik obezbjeđenja.

Učenik koji je pucao sam pozvao policiju

Vijest koja je mnogima djelovala nevjerovatno, zvanično je potvrđena - u OŠ Vladislav Ribnikar ušlo je dijete sa oružjem koje je počelo nasumično da puca, rečeno je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, gdje su iznijete i nove okolnosti događaja.

Prvobitna prijava policiji o pucnjavi stigla je oko 08.40 od pomoćnika direktora škole Ivanke Jovanović, nakon čega su ka objektu upućene patrole policije. Samo dva minuta kasnije, u 08.42 policiju je pozvalo lice koje se predstavilo, a njegovi inicijali su K.K. On je naveo da je pucao u više lica.

Ubrzo je utvrđeno da je dječak koji je pozvao dežurnu policijsku službu otvorio vatru na učenike u školi, rekao je načelnik PU Beograd Veselin MIlić i iznio podatke o stradalima i povrijeđenima. Pripadnik obezbjeđenja koji je bio prisutan je nastradao, a tu je bio i školski policajac u redvnom obilasku objekta.

Torba sa pištoljem i molotovljevim koktelima

Da je učenik koji je pucao imao čvrstu namjeru da to učini, osim razrađenog plana, svjedoči što je bio naoružan pravim malim arsenalom, sudeći prema onome što je kod njega pronađeno.

On je u školu ponio dva pištolja, ali to nije sve. U torbi je imao i četiri molotovljeva koktela. To je saopštio načelnik PU Beograd Veselin Milić.

Kako je dodao, malokalibarski pištolj kalibra devet milimetara je uzet iz stana od oca, i stavljen je u torbu.

Prema informacijama nadležnih, kod njega su pronađena i tri puna okvira sa po 15 metaka, i to pored čaura koje su već bile ispaljene i onih metaka koji su ostali u oružju.

Prvo ubijen čuvar, zatim je učenik nastavio ka učionici

Redoslijed kojim je K.K. izvršio zločin svjedoči o brutalnosti čina, a nije se zaustavio ni poslije ubistava na nekoliko mijesta u samoj školi. Po dolasku, trineaestogodičnjak je odmah izvadio pištolj i pucao u radnika obezebjeđenja. Njegove sljedeće žrtve bila su djeca koja su dežurna i koja su sjedila za stolom, a tu je bilo i još njih oko stola i u blizni klavira. "Pucao je ka njima i lišio ih je života", naveo je Milić.

Zatim je nastavio ka učionici istorije, gdje je usput zamijenio okvir. On je u učionicu ušao sa vrata, i zapucao je na učiteljici i ostalim učenicima. U javnosti je bilo nagađanja o tome zašto je izabrana baš učionica istorije, a Milić je naveo da je razlog to što je ona bila najbliža ulazu u školu. Osim toga, to je bilo njegovo odjeljenje.

Na kraju je K.K. izašao iz učionice i uputio se ka dvorištu škole, ali tu nije otvarao vatru. Izvadio je okvir oružja i bacio ga pored stepeništa - upravo je to trenutak kada je pozvao policiju koja ga je lišila slobode, rekao je Milić.

Kako je dječak došao do oružja?

Jedno od pitanja koje se najčešće postavlja je kako je dječak uspio da dođe do oružja i kako je naučio njime da rukuje.

Ono što je poznato je da je otac dječaka uhapšen, a misnitar Bratislav Gašić je rekao da su oba pištolja koja su pronađena kod dječaka imale legalne dozvole od strane muškog roditelja.

"Ima više komada oružja izdatih 2016. i 2017. godine. Otac tvrdi da si bili zaključani u sefu pod šifrom, ali očigledno da je dete imalo šifru od sefa, čim je uspelo da dođe u posed ta dva pištolja", rekao je Gašić.

Upitan kako je dečak znao da rukuje oružjem, ministar je rekao da nezvanične informacije pokazuju da je on sa ocem išao do streljane i pucao.

Koje korake će nadležni preduzeti prema maljoletniku i ocu?

Kada je riječ o tome kako će se dalje postupati u slučaju dječaka, Tužilaštvo je saopštilo da on nije krivično odgovoran jer nema navršenih punih 14 godina života.

Za sada je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dječakovom ocu određeno zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio krivično djelo Teška djela protiv opšte sigurnosti.

Obavljen je i uviđaj i naloženo je da se u prisustvu radnika Centra za socijalni rad od K.K. uzme izjava i da se obavi ljekarski pregled, nakon čega će Centar odlučiti koje će mjere iz svoje nadležnosti dalje preduzeti.

Takođe je naloženo da se od K.K uzme krv radi toksikoloških analiza, kako bi se utvrdilo da li je u vrijeme izvršenja krivičnog djela bio pod dejstvom alkohola, narkotika, odnosno drugih prihoaktivnih supstnaci.

Šta kažu očevici?

Koliko je situacija bila dramatična pokazuju i izjave očevidaca. Očigledno je da u prvom trenutku mnogima u školi nije bilo jasno šta se zapravo događa.

"Ja sam mislila da neko baca petarde u hodnicima i da nije ništa strašno, a onda sam videla kako obezbeđenje pada na pod, ali ne zato što su ga upucali, nego zato - kao da bi on verovatno pomislio da je mrtav. Onda sam otišla dole, vratila sam se i trčala sam i rekla sam nastavnici fizičkog da mislim da pucaju gore i onda smo svi otišli na bezbedno i čekali smo, a onda smo čuli još da pucaju", rekla je jedna učenica Tanjugu.

Jedan od učenika je takođe medijima izjavio da je čuo pucnjavu i da su neki đaci odmah izašli u hodnik da vide šta se dešava. "Ja sam prvo mislio da se nešto čulo napolju. Svi su počeli da vrište, nastala je opšta panika, svi su krenuli da trče, kada sam izašao video sam ga, on je došao i uperio pištolj u sve nas", ispričao je kroz plač.

Otac učenice koja je bila u učionici u trenutku pucnjave je rekao za Euronews da je dotrčao do škole čim je shvatio šta se dešava.

Kaže da je tu vidio nastavnice i jedno dijete sa krvavom majicom. Kako je rekao, njegovo dijete je plakalo i nije moglo odmah da mu ispriča šta je bilo, i tek kod kuće mu je prepričala događaj.

