Hrvat osumnjičen za šverc 155 kilograma kokaina uhapšen na Gibraltaru

ZAGREB - Gibraltarska policija uhapsila je hrvatskog državljanina Nikolu Katića (43), za kojim je Hrvatska raspisala potjernicu, zbog sumnje da je učestvovao u krijumčarenju 155 kilograma kokaina, vrijednog devet miliona funti.

Prema pisanju portala Andalucia Informacion, on je uhapšen 9. decembra na Gibraltaru, britanskom poluostrvu na jugu Španije, prenosi Index.

Kako se navodi, za njim je hrvatski sud u februaru ove godine raspisao evropski nalog za hapšenje, a Katić će danas biti izveden pred istražnog sudiju.

Good arrest by @RGPolice Drug Squad detectives. A Croatian national wanted in his country for drug trafficking offences (155kg of cocaine) & thinking he was safe from apprehension in #Gibraltar will now face an extradtion process. #FightingCrime #InternationCooperation