Hrvat otkrio koliko taksisti zaista zarađuju

​Gotovo svakodnevno čitamo ili čujemo o ljudima koji, uz svoj redovan posao, traže dodatne izvore prihoda kako bi pokrili osnovne životne troškove. Kredit za stan, režije, cijene goriva, a o hrani i svakodnevnim potrepštinama da ne govorimo - sve to dovelo je do toga da mnogi razmatraju rad na dva, a ponekad čak i tri posla.

Na Redditu je nedavno jedan korisnik podijelio svoje iskustvo i zatražio savjete o tome da počne raditi kao taksista, paralelno s trenutnim poslom. Zanimalo ga je kako drugi ljudi uspijevaju balansirati dva posla i koliko im takav način života olakšava finansijsku situaciju.

Ovaj post izazvao je lavinu odgovora, od onih koji su sami prošli kroz slične situacije, do onih koji su podijelili kako se nose s ekonomskim izazovima današnjice.

"Pozdrav, razmišljam o vožnji taksija kao dodatni posao. Zaposlen sam u državnoj firmi i volio bi još nešto zaraditi sa strane. Po pričama uberista oni rade tri mjeseca ljeti i cijelu zimu, hlade ja*a jer su se 'nakesali para'. Nekako zvuči predobro da bi bilo istinito pa me zanima kako to sve skupa ide, ako neko može iskreno reći. Radim u državnoj firmi gdje imam dosta slobodnog vremena i mogao bi raditi cca 40h tjedno na uberu, pa me zanima kolika je realna zarada u toj satnici? Auto bi isto tako morao kupiti i dao bi za njega cca 13.000 evra, nemam troškova života (živim sa svojima) osim šta potrošim na sebe. Isto tako me zanima kako ide sa porezom? Gdje se uplaćuje taj novac? Postoji li nekakva kvaka oko tog poreza? Isto tako zivim na obali u većem gradu gdje ljeti vidim da ima posla, a zimi to bude tuga i jad", napisao je na Redditu.

Jedan je korisnik Reddita otkrio koliko njegov prijatelj zarađuje kao vozač taksija.

"Kolega s posla isto u slobodno vrijeme vozi taxi. Nisam siguran je li uber ili bolt. Kaže da mu je ok i da uspije još jednu platu zaradit. Vozi većinom vikende i pretežno subotom noću. Pokazao mi je app i njegovu zaradu u jednom mjesecu i bilo je nekih 1.800-1.900 evra bruto. Kupio je sebi novi MG i s njim vozi. Jednom je imao neku voznju do ZG-VZ i tu je zaradio 100 +/- evra", otkrio je, prenosi "Klik".

