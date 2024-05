Hrvat pokazao šta je kupio za manje od 50 evra u Lidlu: To su dva obroka

​Jedan Hrvat na popularnom subredditu Croatia objavio je zanimljivu fotografiju u kojoj je pokazao šta je sve uspio kupiti u jednom supermarketu Lidla. Hrvat kaže da je na sve navedeno potrošio 42 evra, a količina svega navedenog pokazuje koliko je dnevnog budžeta inflacija "progutala".

Na fotografiji se vidi kako je Hrvat za svoj novac uspio kupiti čokoladne kekse, čips, dva paketa cherry paradajza, dva sira za mazanje, jedno trostruko pakovanje paštete od tunjevine, dva paketa pilećih prsa, dva pakovanja sira, hljeb, ananas, umak za čips, dva avokada, pakovanje rukole, jedno pakiranje dimljenog lososa i jedno pakovanje integralnih krekera. "42 evra u Lidlu. Cura kaže da je ovo W, kao da smo super prošli. Šta hreddit misli?", napisao je uz objavu.

On je korisnike Reddita upitao misle li da je dobro prošao, kao što navodi njegova djevojka, a mnogi od njih svoje su mišljenje podijelili u komentarima: "Količinski izgleda ok, ali kada to pretvoriš u obroke mislim da ispadne puno manje nego što izgleda. Da nema ove piletine, sve ostalo mogu pojesti u jednom danu", napisao je korisnik Reddita.

"Osim ovog mesa tu se baš i nema šta pojesti", napisao je još jedan korisnik, a drugi se nadovezao: "Meni je ovo dva obroka… skupo po meni", stoji u komentaru. "Pola ovoga su ova dva avokada", napisao je još jedan korisnik, a mnogi su se nadovezali: "Argeta je barem 10€ tako da su dobro i prošli", napisao je drugi komentator.

Podsjetimo, nedavno je objavljen podatak kako Hrvati najviše novca izdvajaju za hranu, dok istovremeno podaci pokazuju kako inflacija i dalje divlja.

Po inflaciji, najgora je Belgija, a onda Hrvatska. Iako je Hrvatska najgori bili u martu. Cijene u Belgiji, porasle su za 4.9 odsto. Slijedi Hrvatska s rastom potrošačkih cijena u aprilu za 4.7 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec. U martu uvećane su za 4.9 odsto, najsnažnije u evrozoni.

HNB očekuje kako će narednih mjeseci doći do usporavanja inflacije, ali mnogi prognoziraju da to neće biti tako zbog nadolazeće turističke sezone, prenosi "Dnevno".

