Hrvati vraćaju građane BiH i Srbije koji putuju bez valjanog razloga

Putnici koji su iz Srbije i Bosne i Hercegovine tokom posljednja dva dana pokušali ući u Hrvatsku, a da pritom nisu imali valjan razlog potkrijepljen dokumentacijom, vraćeni su sa granice u svoju zemlju.

Rezultat je to postroženja mjera na graničnim prelazima s tim zemljama, s kojima je navodno povezana većina novooboljelih u Hrvatskoj u posljednjih nedjelju dana.

Potvrdio je to za "Jutarnji list" ministar unutrašnjih poslova Hrvatske i šef Nacionalnog štaba Davor Božinović, koji je istakao da su pojačane kontrole na tim granicama te se striktno kontrolišu propisane mjere.

"Nakon što je došlo do novih slučajeva zaraze, a da su pritom većinom vezane za te zemlje, odmah u četvrtak počeli smo provoditi intenzivnije kontrole. Svatko tko želi ući u Hrvatsku mora navesti razlog putovanja i predočiti dokumentaciju koja to potkrepljuje, poput gospodarskog interesa za našu zemlju", rekao je Božinović i naglasio kako Hrvatska prema Srbiji i BiH nikad nije u potpunosti otvorila granice kao što je to učinjeno prema deset evropskih zemalja koje imaju dobru epidemiološku situaciju.

O potpunom zatvaranju granica prema tim državama za sada se još ne razmišlja.

I dalje su na snazi mjere HZJZ-a prema kojima se preko hrvatske granice može ući samo u određenim situacijama te putnici (osim onih u tranzitu) mogu ući u državu samo ako pokažu na granici dokaz da su vlasnici nekretnine u Hrvatskoj, ako imaju neki drugi neodgodivi lični razlog (odlazak na sahranu) te ako imaju poslovni razlog (npr. sastanak) ili je njihov dolazak privredni interes za Hrvatsku, u šta se ubraja i uplaćen turistički aranžman ili noćenje.

Za svaki od tih razloga putnici moraju na granici predstaviti pisani dokaz (poziv na sastanak, osmrtnica itd.), ali u posljednje vrijeme te kontrole su značajno popustile.

Potpuno zatvaranje granice moglo bi imati ozbiljnih reperkusija, posebno kad se radi o turizmu. Prvi čovjek Hrvatskog udruženja turizma (HUT) Veljko Ostojić ističe da bi turistički fokus trebalo da trenutno bude na zemljama EU.

"Odluku o zatvaranju granica, odnosno određenim režimima njihova prelaska donosi Vlada RH procjenjujući aktualne rizike. Prvih 10 zemalja članica EU prema kojima se Hrvatska u potpunosti otvorila u 'normalnim' godinama ostvaruje više od 60% ukupnih turističkih noćenja i na tim tržištima treba biti naš fokus. Iako je nama svaki gost ravnopravan i poželjan, ova godina je specifična te ni u kojem slučaju ne smijemo ugroziti naša najznačajnija tržišta tako da umanjimo ili poništimo sve ono što smo u epidemiološkom smislu postigli", poručio je jasno da ni na koji način ne bismo trebali ugroziti ionako slabašnu turističku sezonu.

Zatvaranje privrede pak, kažu poduzetnici, ne bi smjelo biti opcija osim u zaista krajnjem slučaju. Hrvatska privredna komora i Udruženje preduzetnika "Glas" smatraju da u slučaju drugog epidemiološkog talasa virusa korona hrvatska Vlada ne smije ponovo uvesti jake restriktivne mjere za poslovanje preduzeća te kretanja roba i ljudi.

Ministar Božinović smatra da situacija u Hrvatskoj neće eskalirati jer su epidemiolozi ušli u trag većini oboljelih, odnosno načinu i porijeklu zaraze.