Hrvati vratili u Srbiju migranta koji se vozio ispod autobusa

BEOGRAD - Mladi migrant iz Iraka, koji je u Hrvatsku ušao u šasiji autobusa koji je vozio od Beograda do Zagreba vraćen je u Srbiju, potvrdio je danas ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, prenijeli su hrvatski mediji.

"On je već predat srpskim policajcima, odnosno vraćen je u Republiku Srbiju", kazao je Božinović, pojašnjavajući da je sve učinjeno na osnovu sporazuma o readmisiji sa Srbijom.

Na pitanje da li je 21-godišnjak, koji je uhapšen bez dokumenata nakon što je u Hrvatsku ušao vozeći se satima u šasiji autobusa, zatražio azil, ministar je pojasnio da je "za azil prvi i osnovni uslov zakonit ulazak u Hrvatsku".

"Republike Hrvatska sprovodi politiku EU-a. U ovom trenutku primili smo 40 osoba iz Sirije koje su došle iz kampova u Turskoj. Oni su u postupku rješavanja svog statusa, dobijanja azila i biće integrisani u hrvatsko društvo. Takođe, 77 osoba preseljeno iz Italije i Grčke i to je put kako se sprovodi evropsko zakonodavstvo, kako se sprovodi nacionalno zakonodavstvo i rešavaju statusna pitanja migranata", kazao je Božinović.

Dodao je da hrvatska granična policija stalno unapređuje svoje kapacitete vezano za zaštitu granice.

"To radimo i iz vlastitih sredstava, ali smo i korisnici fondova EU-a koji nam pomažu kako bismo na svojoj granici smanjili mogućnost nelegalnih ulazaka u Hrvatsku. To je sastavni dio evropske politike, to je evropski interes da što manje nezakonitih migranata ulazi na prostor članica EU'', Božinović, ije portal Index.hr.

Upitan da li hrvatska policija brani migrantima da traže azil, Božinović je kazao da svaka policija na svetu zabranjuje nezakonit prelazak granice.

Što se tiče majke poginule djevojčice iz Avganistana na koju je naletio voz, Božinović je rekao da ona nije tražila azil.

"Ona je legalno ušla jer joj je hrvatska policija dozvolila da uđe s djetetom, koje je nastradalo u tom tragičnom događaju. Međutim, ti ljudi nisu bili u Republici Hrvatskoj, niti se taj slučaj dogodio u Republici Hrvatskoj. Hrvatska policija je u toj izuzetnoj situaciji reagovala tako što je majku s djetetom, ali ne i cijelu grupu, prevezla do prvog mjesta gdje je bilo moguće dati hitnu pomoć", rekao je Božinović.

Nažalost, kazao je, dijete je preminulo.

"A majka nije trazila azil nego je tražila da se vrat iu grupu sa kojom se približila hrvatskoj granici", kao je ministar policije.