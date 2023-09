Hrvatica optužila kuma i prijatelja za silovanje

ZAGREB - Činjenica da je Županijsko državno tužilaštvo pokrenulo istragu zbog sumnje da su počinili kazneno djelo protiv polne slobode na štetu jedne žene na istoku zemlje, nikako se nije svidjela osumnjičenom dvojcu hrvatskih državljana pa su odlučili uložiti žalbu na rješenje tužilaštva o sprovođenju istrage kao i na rješenje o tajnosti iste.

Jer obojica, naravno, negiraju krivicu te činjenični opis djela koji im se stavlja na teret i kojeg smatraju nejasnim i nerazumljivim. Tačnije terete se da su prošle godine putem prisile i bez pristanka izvršili polni odnos sa oštećenom, a s kojom je prvoosumnjičeni čak u kumskim odnosima.

"Mi već duže vrijeme praktikujemo seks u troje. Prije toga inkriminisanog događaja, ona je dobrovoljno stupila u polni odnos sa mnom. I to je nesporno jer na njoj nema povrijeda niti tragova nasilja, a kamoli prisile. Da je to što ona tvrdi istinito, ne bi to prijavila onda nakon nekoliko dana. Nije logično da bih ja nju prisiljavao na seks jer seks već duže vrijeme ja i ona praktikujamo sa njenim suprugom" ustvrdio je osumnjičeni, među ostalim, aludirajući time na istinitost žrtvine prijave.

Ali uprkos iscrpnim žalbama osumnjičenih, jedan Županijski sud u zemlji koji je odlučivao o njihovim žalbama, iste smatra neutemeljenima, prenosi "Slobodna Dalmacija".

Iduće je na potezu tužilaštvo od kojeg zavisi hoće li slučaj dalje rezultirati podizanjem optužnice ili ne. U slučaju da dođe do tužbe, a potom i do osuđujuće presude, prijeti im od tri do 15 godina zatvora.