Hrvatska ambasadorka "izgubljena u prevodu": Dobro da smo vas se riješili

LONDON – Hrvatska ambasadorka pri EU Irena Andrasi u oproštajnom govoru Velikoj Britaniji, koja je izašla iz EU, poručila je Britancima da ih se Brisel - riješio.

Ona je u ime Hrvatske kao predsjedavajuće Unijom, Veliku Britaniju iz EU ispratila riječima "thank you, goodbye, and good riddance", što u slobodnom prevodu znači "Hvala vam, doviđenja, dobro da smo vas se riješili", piše danas "Financial times".

Ovaj pogrešni oproštaj upućen britanskom predstavniku Timu Berou možda sumira kako su Britanci 47 godina bili "izgubljeni u prevodu" u Briselu dok su bili član EU, navodi list.

Andrasijeva je mislila da fraza koju je izgovorila znači "srećno", rekle su diplomate koji su bili prisutni u prostoriji.

Izvori britanskog lista tvrde da je riječ o greški, a ne o namjerno bezobraznom komentaru.

Sastanak je održan dva dana prije formalnog izlaska Velike Britanije iz EU, te je predstavljao posljednji sastanak unutar ključnih institucija Unije u kojem je učestvovao britanski predstavnik.

"Britanci su vidjeli u tome zabavnu stranu i razumjeli šta je ona mislila. Ali, istorija će pokazati da su ovo bile posljednje riječi iz EU upućene britanskom ambasadoru prije Brexita", rekao je jedan zvaničnik u to prostoriji.

One more thing we share with our British friends - a good sense of humour...https://t.co/fqOInBwrYk pic.twitter.com/n456pscF4C — Irena Andrassy (@IrenaAndrassy) February 4, 2020

Irenu Andrasi je sredinom prošle godine predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović imenovala za predstavnika u EU.

Premijer Hrvatske Andrej Plenković opisao je Andrasijevu kao "jednu od najiskusnijih hrvatskih diplomata", navode hrvatski mediji.