Hrvatska firma ne iznajmljuje automobile državljanima Srbije

ZAGREB - Beograđanin Ð. G. (38) nije imao sreće kada je u Hrvatskoj, gdje inače rado ljetuje, pokušao da iznajmi vozilo od rent-a-car firme, čiji je vlasnik Goran Malkoč, sa obrazloženjem da Srbima ne iznajmljuju automobile pošto ih kradu.

Hrvatski portal Net piše da je Ð.G. ove godine ljetovao u Trogiru i sa trojicom prijatelja je odlučio da posjeti Zagreb, Samobor, Varaždin i Rijeku.

Hteo je da iznajmi automobil da bi mu bilo lakše da se kreće Zagrebom i okolnim mjestima pa je nazvao rent-a-car firmu Malkoč d.o.o. smještenu u Lopudskoj ulici.

Kada je pozvao telefonom doživio je neugodno iznenađenje jer mu je s druge strane rečeno da ne iznajmljuju vozila državljanima Srbije.

Kada je pitao u čemu je problem i zašto on kao Srbin ne može da iznajmi automobil, osoba s druge strane žice mu je rekla da je razlog tome to što im državljani Srbije često kradu automobile.

Ovaj Beograđanin, inače novinar, dobio je takođe odgovor da u slučaju da je, na primjer, Kanađanin ili s drugim dokumentima, koji samo nisu srpski, mogao da iznajmi automobil.

Ð.G. je za hrvatski portal Net ispričao da svake godine na ljetovanju u Hrvatskoj, još od davne 1998., kada su, kako kaže, bile potrebne putne vize za Hrvatsku.

Do Zagreba su on i prijatelji iz Beograda doputovali BlaBla carom pa su htjeli da unajme automobil u rent-a-caru kako bi lakše obilazili okolne gradove poput Samobora. Ovaj 38-godišnjak govori i da je često rentirao automobil u Zagrebu i da nikada do sada nije imao probleme.

Kada su ga iz rent-a-cara Malkoč d.o.o. odbili zato što je Srbin, bilo mu je krivo.

“Da ne volim Zagreb i Hrvatsku, ne bih dolazio tu. Imamo sjajne prijatelje u Zagrebu. Smešteni smo kod zagrebačkih prijatelja i sve je baš sjajno, osim tog rentiranja automobila. Ja jako volim vaš grad, i zemlju, vrlo često tu dolazim i tokom svih ovih godina nikada nisam imao niti najmanji problem, pogotovo ne s rentiranjem automobila. Kada mi je rečeno da ne mogu da unajmim auto zato što sam državljanin Srbije bilo mi je baš krivo”, ispričao Ð.G.

Dodao je da ne voli isključivost, da je nenacionalista i veliki pacifista pa ga takve situacije dodatno pogađaju.

Vlasnik firme za iznajmljivanje automobila Malkoč d.o.o. potvrdio je je sve što je Ð.G. ispričao.

On kaže da ne iznajmljuje državljanima Srbije automobile jer mu ih, kako tvrdi, kradu pa ih prodaju u BiH i Srbiji.

Tvrdi i da radi od 2009. godine i da mu je do danas ukradeno 17 vozila, a lopovi su mahom bili državljani Srbije.

Malkoč tvrdi i da druge hrvatske firme za iznajmljivanje automobila imaju istu poslovnu politiku.

Porta Net je, međutim, provjerio tu Malkočevu tvrdnju i u razgovoru sa četiri druge rent-a-car firme dobio je informaciju da oni tu uslugu pružaju i državljanima Srbije sa kojima, kako su reki, nemaju nikakve probleme.

Rekli su, navodi se, da njihove automobile niko ne krade i da do sada takvi slučajevi nisu zabilježeni.

“Mi nikada nismo imali nikakvih problema sa državljanima Srbije i najmom automobila. Automobile dajemo svima bez obzira na to čije dokumente imaju. Stvar je u osiguranju automobila. Mi uzimamo kreditnu karticu kao garanciju, pa bio državljanin Srbije ili bilo koje druge države i nema kreditnu karticu na koju se može staviti depozit, tada toj osobi ne iznajmljujemo automobil”, rekli su zaposleni iz firme XL rent-a-cara.