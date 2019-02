Hrvatska novinarka pokušala kupiti diplomu u BiH, posrednik od nje tražio seks

​I drugi mjesec zaredom Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu potresa afera s lažnim diplomama koju su potaknuli novinari portala Žurnal otkrivši kako se jednostavno u BiH može doći do lažne diplome.

Novinarka "Provjerenog" Ana Malbaša odlučila je stupiti u kontakt s čovjekom koji je već u policijskim dokumentima naveden kao posrednik, ali uprkos tome, nije se nimalo pritajio, već i dalje neometano radi ovaj posao.

Ponudio je svoju uslugu, a u zamjenu za diplomu tražio je od nje da s njim stupi u seksualni odnos.

"Slikaj se na ogledalu sa svih strana pa ćemo razgovarati"

"Možeš ti za šta god oćeš, samo donesi pare. Samo novce, hoćeš li letiti u svemir, hoćeš da ti sredim da budeš astronaut. Zavisi kakva si. Ako si mačka, mogu ti sredit, ako nisi, ništa. Pošalji mi svoju sliku na Viber, ako mi se svidiš, riješit ću ti u pola cijene." "A koliko je to u pola cijene?" "Dogovorit ćemo se kad se vidimo. Svoju sliku da te vidim, slikaj se na ogledalu sa sviju strana i pošalji i onda ćemo razgovarati“, rekao je posrednik u telefonskom razgovoru s novinarkom.

Prema dokumentima SIPA, ljudi koji su evidentirani kao posrednici, među kojima je i sagovornik novinarke, nisu radili samo za osobe s teritorija te države već i za ljude iz Hrvatske. Novinarka se nastavila dopisivati s posrednikom, a on je od nje tražio sliku kako bi vidio isplati li mu se truditi.

"Ja ću uslugu naplatiti hotelom"

"Nemam te ja šta zavlačiti, ja ću svoju uslugu naplatit hotelom, a ti ćeš se sretno upisati u školu za polaganje i bićeš mi zahvalna. Kada rezervišem hotel, javim ti se", rekao je u prepisci novinarki koja ga je zatim upitala može li prvo dobiti diplomu

"Pa nije diploma na grani! Prvo ću ispunit svoje pa ćeš ti svoje", odgovorio joj je posrednik, a cijela priča biće objavljena večeras.

Novinarka emisije "Provjereno" uspjela je doći i do čovjeka iz Zračne luke Dubrovnik koji tvrdi da je dobro upoznat sa svim detaljima nabavke diploma po koje su, tvrdi on, krajem 2017. u Bosni i Hercegovini kupovali neki od njegovih kolega.

"Proces je bio krjanje jednostavan – pođeš, prvi put se upišeš, drugi put pođeš, odneseš pare, uzmeš diplomu i to je to, ti si vatrogasac. Nikakvo učenje se nije spominjalo niti kakvi predmeti, samo pare i to je to", prepričava tajni izvor.

(dnevnik.hr)