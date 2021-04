Hrvatska odlučila: Ko je preležao kovid prima jednu dozu vakcine

ZAGREB - U Hrvatskoj je službeno odlučeno da osobe koje su preboljele kovid treba da dobiju samo jednu dozu vakcine, a ne dvije.

"Sada već ima dovoljno podataka o tome da druga doza nakon oporavka od bolesti ne doprinosi nivou antitijela", rekao je na konferenciji za novinare direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak.

Drugu dozu vakcine, prema njegovim riječima, treba da primi osoba koja je u međuvremenu oboljela i to tri do šest mjeseci po ozdravljenju.

"Naša preporuka je da osobe koje su primile prvu AstraZenece prime i drugu dozu", rekao je Capak.

"Svi koji su preboljeli bolest dobiće jednu dozu cjepiva, to je službena odluka. Podaci o trajanju imuniteta nakon bolesti govore da je to tri do šest mjeseci, a mi smatramo da je taj imunitet u šest mjeseci dovoljan", rekao je direktor HZJZ.