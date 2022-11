Hrvatska pošta nije odobrila izradu žiga sa likom Tita

ZAGREB - Hrvatska pošta nije odobrila izradu prigodnog žiga sa likom Josipa Broza Tita na zahtjev Saveza antifašističkih boraca i antifašista /SABA/ i Saveza društava Josip Broz Tito Hrvatske za filatelističku izložbu u okviru obilježavanja 130 godina od Titovog rođenja.

Antifašisti su željeli da prigodinim poštanskim žigom upotpune filatelističku izložbu u prostorijama Saveza 1. decembra. Žig sa Titovim likom trebao je biti u upotrebi u samo u pošti u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici i to na samo jedan dan.

Iz Hrvatske pošte naveli su da su antifašisti zakasnili, jer se prigodni poštanski žig izrađuje povodom neke godišnjice na datum ili u mjesecu kada je neko rođen ili okrugle godišnjice nekog događaja na određeni datum.

"S obzirom da je godišnjica rođenja Josipa Broza Tita bila u maju, a ne u decembru, predlagači su sa zahtjevom zakasnili", dodali iz Pošte.

Iz SABA navode da su probali da objasne da 130 godina od Titovog rođenja obilježavaju cijelu godinu, a ne samo jedan mjesec, te da je žig sastavni dio filatelističke izložbe i koristio bi se samo jedan u jednoj pošti.

Predsjednik SABA Franjo Habulin ne smatra da odbijenica Hrvatske pošte ima političku pozadinu, ali da su možda ipak u pitanju neki drugi razlozi.

Komentarišući činjenicu da je Hrvatska pošta izdala prigodnu dopisnicu za obilježavanje 20 godina od zagrebačkog festivala "Kvir", Habulin je rekao da nije siguran da su homoseksualci i partizani u Zagrebu jednako dobrodošli.

"Moderno je pozivati se na ljudska prava, a u skladu sa tim lakše su odobrili zahtjev LGBT zajednice nego zahtjev za žig za izložbu poštanskih maraka sa likom Josipa Broza Tita", dodao je Habulin.

On je ocijenio da bi "alternativno" objašnjenje odbijenice mogla biti i diverzija u zagrebačko pošti u Jurišićevoj ulici 1941. godine koju su izveli zagrebački komunisti i antifašisti, ubivši ustaškog policajca, te ranivši pet ustaških agenata i dva njemačka vojnika i jednog oficira.

"Evo, evo vam sada... Dignuli ste poštu u vazduh, sada vam ne damo žig", dodao je Habulin.

Predsjednik Saveza društava Josip Broz Tito Hrvatske Jovan Vejnović rekao je da ga odbijenica Hrvatske pošte ne iznenađuje dodajući da je svjestan društvene atmosfere u Hrvatskoj.

"To možda i nije stav mnogih ljudi koji sjede u Hrvatskoj pošti. To je stav koji im je saopšten te je Pošta u skladu s opštim društvenim kretanjima `logički` to morala i prihvatiti", dodao je Vejnović. /kraj/mđ