Hrvatska predsjednica i premijer neusaglašeni oko Vučićeve posjete

ZAGREB - Izvinjenje za "agresiju" na Hrvatsku i ratna odšteta nisu na dnevnom redu posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaje Hina u kabinetu hrvatske predsednice Kolinde Grabar Kitarović, što, kako se navodi, dodatno podstiče nagađanja da se šefica države i vlada nisu usuglasili oko Vučićeve posjete.

Osjetljiva otvorena pitanja iz vremena raspada bivše Jugoslavije i rata 1990-ih godina dominiraće razgovorima Vučića i Grabar Kitarović koja će mu biti domaćin tokom dvodnevne posjete Hrvatskoj, piše hrvatska agencija.



Da bi sa Vučićem trebalo da razgovara i o ratnoj odšteti izjavio je u četvrtak hrvatski premijer Andrej Plenković, a izvinjenje uoči dolaska u Zagreb zatražio je potpredsjednik njegove vlade i ministar odbrane Damir Krstičević.



Međutim, u kabinetu hrvatske predsjednice kažu da ratna odšteta nije među temama koje su ovih dana usuglašavali predsedništvo i vlada, i koje su tihom diplomatijom dogovorene s Beogradom.



Upitani zašto je onda Plenković na sjednici vlade otvorio to pitanje, saradnici Grabar Kitarović kažu da to "treba pitati njega".



"To pitanje u ovom trenutku nije tema", rekao je izvor koji je želeo da ostane anoniman.



Isto se odnosi i na moguće izvinjenje predsjednika Srbije za koje u kabinetu hrvatske predsjednice kažu da je "lični čin koji se ne može od nikoga tražiti".



U kabinetu, takođe, tvrde da udruženja veterana podržavaju susret dvoje šefova država. Ipak, neke od tih organizacije za ponedjeljak su najavile proteste protiv Vučića.



Vučić u Hrvatsku stiže u ponedeljak, u vrijeme napetih odnosa Beograda i Zagreba koje je nedavno dodatno zaoštrila izložba o ustaškom logoru Jasenovac u sjedištu UN u Njujorku, navodi Hina.



Sastanak na vrhu nije tražila neka treća država, nego se radi isključivo o inicijativi Grabar Kitarović da se s mrtve tačke pokrenu dugogodišnja otvorena pitanja, kažu njeni saradnici.



"Često se ovakvi susreti nazivaju istorijskim, ali mi smatramo da se radi o pozitivnom iskoraku. Hoće li biti istorijski ili ne, vidjeće se nakon posjete", rekao je zvaničnik.



Prema usaglašenom dnevnom redu, dvoje državnika razgovaraće o otkrivanju sudbine 1.945 nestalih osoba, povraćaju kulturnog blaga, saradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici.



Jačanje privrednih odnosa i važnost saradnje Beograda i Zagreba za jugoistočnu Evropu takođe će biti teme sastanka dvoje predsjednika, te delegacija dvije države u kojima će biti nekoliko ministara i koordinatori za rješavanje otvorenih pitanja.



U kabinetu hrvatske predsjednice ističu da će se razgovorima priključiti i predstavnici manjina i udruženja nestalih.



Osim sa Grabar Kitarović, Vučić će se u ponedjeljak u Zagrebu odvojeno sastati sa premijerom Plenkovićem i predsjednikom parlamenta Gordanom Jandrokovićem. Istog dana po podne održaće se hrvatsko-srpski privredni forum, a uveče će se dvoje predsjednika susresti sa mladim pripadnicima srpske zajednice.



Vučić u utorak odlazi u Vrginmost u posjetu lokalnim Srbima, a u večernjim satima vraća se u Zagreb na skupštinu Srpskog narodnog vijeća.