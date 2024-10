Hrvatska u vrhu po broju smrtnih slučajeva u saobraćaju

LUKSEMBURG - Prošle je godine na evropskim cestama u saobraćajnim nezgodama poginulo 20.400 ljudi, jedan odsto manje nego godinu ranije, a Hrvatska je i dalje među zemljama s najviše poginulih na milion stanovnika, objavila je u četvrtak Evropska komisija.

Prošle godine u EU bilo je prosječno 46 poginulih na milion stanovnika. U Hrvatskoj ih je bilo 71 na milion stanovnika, jednako kao i godinu ranije.

Najopasnije su ceste u Bugarskoj i Rumuniji, gdje je bilo 82, odnosno 81 poginuli na milion stanovnika, prenosi Hina.

Gora od Hrvatske je i Latvija, koja je imala 75 poginulih na milion stanovnika, kao i Srbija, koja je izvan EU, sa 74 poginula.

Najmanje poginulih u EU ima Švedska, 22 poginula na milion stanovnika, a još bolje su Norveška (20) i Island (21) koje nisu članice EU.

Proteklih godina članice EU zabilježile su vrlo nejednak napredak u smanjenju broj smrtnih slučajeva u saobraćajnim nesrećama.

Tako su Poljska, Kipar, Češka, Rumunija i Finska zabilježile najmanji broj poginulih od kada se vodi evidencija.

Poljska je 2023.godine smanjila broj poginulih za 35 odsto u odnosu na 2019. a Irska je imala povećanje od 31 odsto.

Međutim, Poljska je i dalje iznad prosjeka EU s 52 poginula na milion stanovnika, a Irska je uprkos velikom povećanju i dalje ispod prosjeka s 35 poginulih na milion.

U Hrvatskoj je prošle godine u odnosu na 2019. bilo osam odsto manje poginulih na milion stanovnika.

Evropska unija je 2018.godine zacrtala smanjenje broja smrtnih slučajeva i teško povređenih u drumskom saobraćaaju za 50 odsto do 2030. godine.

To je navedeno u Strateškom akcijskom planu Evropske komisije o bezbjednosti drumskog saobraćaja za period od 2021. do 2030. godine u kojem je takođe naveden cilj postizanja nulte smrtnosti u saobraćaju do 2050.godine, prenosi Fena.

