Hrvatska ukida samoizolaciju za učenike, uvodi samotestiranje

ZAGREB - Savjetnik ministra obrazovanja Hrvatske Božo Pavičin rekao je da je plan skroz ukinuti samoizolaciju za učenike te da će se umjesto toga oni samotestirati svaki ponedjeljak, a dalje po potrebi, bude li pozitivnih učenika u razredu.

"Ne zna se još kad će to krenuti. Samotestiranje bi se provodilo kod kuće brzim antigenskim testovima, rezultate bi školi prijavljivali roditelji, a škole bi osigurale i predale roditeljima dovoljnu količinu testova za mjesec dana testiranja", naveo je on u razgovoru za N1.

Provođenjem mjere samotestiranja u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa.

Time bi se, ističu iz Ministarstva, povećalo praćenje nastave u školi, odnosno po modelu A za sve učenike, osim za oboljele od covida 19, odnosno pozitivne.

"Mi bismo željeli da je to počelo jučer, ali mora se nabaviti velika količina testova, ne znam hoće li to biti u iduća dva tjedna. Ako su količine dostupne, mjera može krenuti vrlo brzo, par dana u roku od distribucije. Ako jedna škola dobije testove, ona može krenuti s tim novim pravilom. Tek ravnatelje moramo obavijestiti o svemu tome, to ćemo učiniti što brže", rekao je Pavičin.

Pavičin napominje da ovo nije obaveza testiranja, već da je to dobrovoljno testiranje. Ali ako se pojavi pozitivni učenik u odjeljenju, dijete čiji će roditelji odbiti testiranje moraće ići u samoizolaciju.

"Ovaj model omogućava da zdrava djeca idu u školu, a bolesna da ostaju kod kuće. Učenici bi se kod kuće testirali ponedjeljkom, roditelji bi javili rezultate. A ako se tijekom tjedna pojavi pozitivan učenik, i onda bi se razred samo opet samotestirao. Negativni bi normalno nastavili ići u školu", opisao je Pavičin.

Kako će se roditelji kontrolisati? "To je nemoguće, u pravu ste, ali nema nikakvih razloga zbog čega bi netko lažirao rezultat. Najviše štete rade svom djetetu ako se neće testirati", naveo je on.