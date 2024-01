Hrvatski grad postao raj za prostitutke

ZADAR - Zadar je, izgleda, postao "raj" za prostitutke iz Južne Amerike. Vatrene Brazilke, Kolumbijke i Venecuelanke udomaćile su se u Donatovu gradu, dostupne su cijelu godinu, svoje usluge najčešće pružaju u iznajmljenim stanovima ili apartmanima po popularnim cijenama, uz opšte zadovoljstvo domaćih i stranih klijenata.

Tako bi se ukratko mogla opisati scena seksualnih usluga koja se na talasu turističkog rasta zadnjih godina razvila u Zadru. Zanimljivost scene je u tome, što je za razliku od prijašnjih godina, kad su njome dominirale djevojke iz Ukrajine ili drugih dijelova Istočne Evrope, sad na prvim mjestima ponude nalaze mlade djevojke iz Južne Amerike, piše Slobodna Dalmacija.

Na tu činjenicu ukazala je nedavna vijest iz Dubrovnika gdje je djevojka iz Venecuele nakon druženja prijavila jednog Dubrovčanina da ju je okrao. Oštećena djevojka i njene prijateljice iz Španije u istrazi su priznale da su prije dolaska u Dubrovnik nekoliko mjeseci radile u Zadru.

Policija je prošle godine u Zadru prijavila devet djevojaka iz Južne Amerike za prostituciju. Sve djevojke se uz prekršajne kazne (od 20 do 100 evra) za odavanje prostituciji dobile i mjeru izgona, odnosno obaveznog napuštanja Zadra i šengenskog prostora. Jesu li ga stvarno i napustile, u policiji nam nisu mogli potvrditi.

Kako taj "tihi obrt" izgleda u zadarskom susjedstvu, doznali smo iz prve ruke od jednog Zadranina (podaci poznati redakciji Slobodne Dalmacije) koji iznajmljuje stan u dijelu grada iznad mosta. Bio je početak juna kad je preko Booking.coma dobio rezervaciju iz Brazila na tri dana. Rezervacija je glasila na dvije osobe, no ispred stana se pojavila samo jedna djevojka u ranim dvadesetim godinama. Bila je Brazilka, imala je 25 godina, no pod njenim imenom nije bila napravljena rezervacija. Kad je tražio neki lični dokument zbog prijave u sistem eVisitor, poslala mu je boravišnu dozvolu izdanu u Portugalu 30. avgusta 2022. na rok od dvije godine.

Sve mu je to bilo pomalo čudno, ali ništa pretjerano sumnjivo, sve dok mu trećega dana mlada gošća nije tražila produženje boravka za još tri dana. Tad je odlučio lično provjeriti što se događa u njegovu stanu.

Veče prije isteka najma, ispred svoje zgrade primijetio je nekog nepoznatog muškarca zagledanog u telefon. Nervozno je pogledavao prema zgradi kao da provjerava nalazi li se na pravoj adresi. Nakon što je ušao u stubište, sagovornik Slobodne Dalmacije krenuo je za njim. Umjesto da uđe u lift, nepoznati muškarac krenuo je stubištem do četvrtog sprata. Vlasnik stana se za njim uputio liftom. Popeo se na peti sprat te kroz otvoreno stepenište čekao razvoj događaja. Nepoznati muškarac došao je pred vrata njegovog stana i pokucao na specifičan način. Vrata mu je otvorila mlada tamnoputa djevojka i on je ušao bez riječi.

Sad je bio sto posto siguran da se tu nešto neobično događa. Sutradan je mladoj Brazilki odbio produžiti najam. Došao je u stan, nije joj otvoreno govorio o svojim sumnjama, ali ju je zamolio da u roku od sat vremena napusti stan. Ona je pokupila svoje stvari za 20 minuta i nestala. Tad je primijetio da je zaboravila neke lične predmete. Nazvao ju je i ona se stvorila za nekoliko minuta, bez prtljaga i dobro raspoložena. Njeno ponašanje shvatio je kao da se već snašla, odnosno da je već negdje u blizini našla novi smještaj.

Čim je otišla, nazvao je policiju i prijavio što mu se dogodilo.

"U policiji su mi rekli da su baš tih dana imali tri-četiri slična slučaja. Djevojke pronalaze stanove preko platformi za iznajmljivanje, neki vlasnici provjeravaju stanove, a neki imaju self check-in i check-out uslugu, tako da gosti sami dolaze i odlaze, a da ih uopšte ne vide. Rekli su mi da se uglavnom radi o mladim ženama iz Južne Amerike, ali da oni ne mogu znati što se i gdje događa, sve dok ih netko ne prijavi", govori Zadranin.

Iskustvo je podijelio s prijateljima i ubrzo je shvatio da je on "zadnja osoba u gradu" koja ne zna da se stanovi za najam relativno često koriste za prostituciju. U sezoni pogotovo. Tako je saznao da su nedaleko od njegovog stana gotovo dvije godine u jednom iznajmljenom stanu "radile" dvije djevojke iz Južne Amerike. Vlasnik stana kasnije je saznao što se događa, ali budući da su bile uredne platiše i nisu stvarale probleme susjedima, ostavio ih je na miru sve dok se nisu svojevoljno odselile.

"Slično je bilo i kod mene. Kad sam susjedima rekao što se događa, nitko nije mogao vjerovati. Neki su vidjeli moju gošću, ali nitko nije primijetio ništa sumnjivo. Niti su čuli išta neobično. Samo su radnici, koji su u to vrijeme radili na skalama za oblaganje fasade, shvatili da se radi o Brazilkama koje rade za novac. Vjerojatno su nešto vidjeli..."

No priča na tome nije stala. Niti mjesec dana nakon prve gošće iz Brazila, dobio je rezervaciju nove Brazilke, ali za pet dana.

"Budući da se rezervacija na Booking.comu ne može otkazati, morao sam primiti novu gošću. Kad je došla, tražio sam da mi pošalje osobni dokument zbog prijave u eVisitor. Poslala mi je fotografiju putovnice i podatke sam uredno upisao u sistem. Ni njeno ime iz dokumenata nije bilo isto kao i ime osobe koja je obavila rezervaciju. Međutim, kad sam malo bolje pogledao, uočio sam da je putovnica istekla 2020. godine. Odmah sam je nazvao da mi pošalje drugi dokument ili ću zvati policiju. Ubrzo mi je poslala novu putovnicu, također brazilsku, izdanu 2019. koja vrijedi do 2029. No moja reakcija ju je očito uspaničila jer me sutradan nazvala i rekla da neće ostati pet dana, nego samo tri. Otišla je nakon drugog dana", kaže sagovornik.

Njenu uplatu je vratio, nije je htio primiti. Odlučio se obratiti Booking.comu i upozoriti što se događa kako bi oni upozorili vlasnike stanova da obrate pažnju na takve pojave. Oni su mu hladno odgovorili da oni iznajmljivanje stanova za prostituciju ne mogu spriječiti niti mogu znati ko ih i za šta sve koristi. Oni samo mogu - i to masno - naplaćivati svoju proviziju.

"Predložio sam im da provjere brojeve s kojih dolaze rezervacije jer je očito da se sve radi organizirano. Rezervacije su dolazile iz Portugala, a djevojke koje su dolazile u stan su imale druga imena. Ali uzalud, rekli su mi da se oni time ne smiju baviti..."

Na koncu je dobio i treću rezervaciju iz Brazila. Ovaj put je to bila Brazilka, ali s pasoše, izdatim u Poljskoj. Naš vlasnik stana uspio se izviniti da je ne može primiti jer ima nekih problema s Booking.comom i tako je njegova avantura s mladim prostitutkama iz Južne Amerike završila. Za ovu sezonu.

Ali nije za druge.

"Moje iskustvo nije jedino, ali drugi vlasnici stanova i apartmana za to puno ne mare. Ili ne znaju ili ne žele znati. Štoviše, saznao sam da se neki otvoreno hvale da svaku večer mogu provesti s drugom ‘mladom Latinom‘, koliko ih u Zadru ima. Pokazali su mi nekoliko internetskih stranica preko kojih se ostvaruju kontakti. Po tome ispada da ih u Zadru ima nekoliko desetaka i sve rade dobro. Imaju mušterija, u sezoni i izvan sezone. Sad je to nešto manje prisutno, jer nema toliko gostiju, zato su se neke i preselile u Dubrovnik, o čemu su mediji nedavno pisali i zbog čega sam mislio da se neke stvari o Zadru trebaju znati", mišljenja je ovaj Zadranin, iz čije se priče može zaključiti nekoliko stvari.

Prvo, neke žene koje se bave prostitucijom u Zadar dolaze kao turistkinje, ali s privremenim boravišnim dozvolama iz zemalja EU kao što su Portugal ili Španija. Boravišne dozvole izdane u zemlji članici EU djevojkama iz Južne Amerike omogućuju nesmetano kretanje unutar šengenskog prostora.

Drugo, Booking.com, ali i drugi portali za iznajmljivanje, ne pružaju nikakvu zaštitu vlasnicima stanova niti provjeru rezervacije. Slično je i sa sistemom eVisitor za prijavu i odjavu turista. Sistem registruje samo osnovne podatke osobe koja je došla u destinaciju te vrijeme prijave i odjave iz objekta u kojem je boravila.

Treće, kad policiji prijavite sumnje na prostituciju u vašem stanu ili apartmanu, oni ne mogu bogzna šta napraviti, jer cijelu pojavu nije jednostavno pratiti, ali ni dokazati. O tome govori i relativno mali broj policijskih prijava, svega devet u prošloj godini u Zadru. Sudeći prema oglasnicima na internetu, naime, u Zadru se prostitucijom bavi stotinak raznoraznih Južnoamerikanki.

Četvrto, neke od tih žena koriste nevaljale dokumente, moguće i krivotvorene, pa je pitanje kako su uopšte dobile radne i boravišne dozvole, piše Slobodna Dalmacija.

Peto, upuštaju li se te žene u prostituciju svojom voljom ili su pod prisilom? Jesu li dio organizovanog kriminala, odnosno jesu li podvođene kao seksualno roblje? Neuredna dokumentacija često sugeriše da se može raditi i o trgovanju ljudima. Ova otvorena pitanja stoje nadležnim tijelima za razmišljanje, no cijela priča ima i ličnu, gorku notu. Naime, činjenica da mu je stan služio za prostituciju nije dobro sjela ovom građaninu. Na dijelovima namještaja pronašao je tragove voska i svijeća, iz čega je zaključio da su mlade dame stvarale poseban ugođaj za svoje klijente. Neke predmete je zbog toga odmah izbacio iz stana jer su mu prizivali neželjene asocijacije.

Tokom 2023. godine na području Zadra, Policijska uprava zadarska prekršajno je sankcionisala devet stranih državljanki, od kojih pet državljanki Brazila, dvije državljanke Kolumbije te po jednu državljanku Venecuele i Španije.

Žene prijavljene za prostituciju nisu imale radne i boravišne dozvole izdane u Zadru. U Hrvatsku ulaze kao turistkinje, što znači da se bez boravišne dozvole mogu zadržati najviše tri mjeseca.

Osobama iz zemalja Južne Amerike, muškarcima i ženama, u 2023. godini zadarska policija izdala je ukupno 58 dozvola za rad i boravak i to: 21 dozvola državljanima Argentine, 12 dozvola državljanima Brazila, 8 dozvola državljanima El Salvadora, 7 dozvola državljanima Venecuele, 4 dozvole državljanima Kolumbije te po dvije radne dozvole državljanima Čilea i Meksika.

Prema statističkim pokazateljima u 2023. godini, PU zadarska izdala je 10.053 dozvola za boravak i rad stranim državljanima koji dolaze iz 53 zemlje. U najvećem broju dozvole su izdane državljanima Bosne i Hercegovine, Nepala, Sjeverne Makedonije te Srbije.

Kako utvrditi koliko se žena iz Južne Amerike u Zadru bavi prostitucijom? S obzirom na to da u pravilu dolaze kao turistkinje s pravom boravka tri mjeseca bez dozvole boravka, pokušali smo nešto više o tome doznati analizirajući podatke o dolascima i noćenjima za prošlu godinu.

Tokom prošle godine, od svih gostiju iz Južne Amerike, u Zadru su najduže boravili državljani Venecuele, pokazuju podaci iz e-visitora Turističke zajednice grada Zadra.

Službeni podaci za 12 država Južne Amerike pokazuju da je iz pet država - Brazila, Argentine, Kolumbije, Čilea i Venecuele - u Zadar prošle godine došlo 7268 gostiju, što je 92 odsto svih gostiju iz Južne Amerike kojih je ukupno bilo 7874. Oni su ostvarili 92 odsto svih noćenja gostiju iz Južne Amerike, tačnije, 15.002 od ukupno 16.248 noćenja.

Iskače podatak da su gosti iz Venecuele u Zadru u prošloj godini u prosjeku proveli više od pet dana. Kad se podaci stave u kontekst turističke sezone, Venecuelanci nisu bili najbrojniji u špici sezone, kad je bilo najviše gostiju iz Brazila, Argentine, Kolumbije i Čilea, nego u posezoni, odnosno septembru, oktobru i novembru.

Konkretno, u septembru su 22 gosta iz Venecuele ostvarila 96 noćenja, u oktobru ih je bilo samo 18, ali su imali 148 noćenja, najviše tokom cijele godine, da bi u novembru njih devet ostvarilo 102 noćenja, u prosjeku dakle 11,3 dana!

Što će više od 11 dana raditi turisti iz Venecuele u Zadru u novembru, kad u gradu "nema ni psa"? Moguće se, recimo, baviti prostitucijom.

Korisnici usluga mladih prostitutki iz Južne Amerike u Zadru za komunikaciju, odnosno dogovor, u pravilu koriste platforme Telegram i Viber. Prethodno ih najčešće pronalaze preko stranica Secrethostess.com i Eurogirlsescort.com. Na njima se nalazi stotinak djevojaka koje nude različite seksualne usluge u prosjeku za cijenu od 100 do 250 evra za jedan sat, plus dodatne usluge za koje je, ovisno o željama, potrebno izdvojiti od 50 do 200 evra.

Za djevojke dostupne u Zadru navodi se da su iz Kolumbije, Brazila, Venecuele, Argentine, a značajan broji ih je iz Ukrajine i Rusije te zemalja zapadne Evrope, poput Irske ili Nizozemske.

Većina djevojka je u dvadesetim godinama, predstavljaju se serijom eksplicitnih fotografija (selfija ili profesionalno snimljenih fotografija), nekad u kombinaciji s kratkim videima. Na ni jednom profilu od više desetina pregledanih nismo pronašli fotografiju koja je snimljena u nekom prepoznatljivom lokalnom, odnosno zadarskom ambijentu. Uglavnom se radi o interijerima ili eksterijerima u strogo kontrolisanim uslovima kako bi se postigla njihova lokacijska neutralnost.

Fotografije kojima se predstavljaju djevojke u pravilu ne odgovaraju stvarnim slikama djevojaka s kojima mušterije kasnije stupaju u kontakt. Kad se uđe u profil neke djevojke, naime, kao mjesto boravka navodi se Zadar s kontakt adresom te osobni podaci o godinama, izgledu te vrstama seksualnih usluga koje pružaju. Nekoliko Zadrana koji su koristili njihove usluge potvrdili su da slike djevojaka na internetskim stranicama nemaju veze s djevojkama s kojima su imali kontakt, ali to im nije pretjerano smetalo.

Svjesni su da je sve to dio biznisa i da su stranice i fotografije na internetu zapravo reklame kojima je cilj privući mušterije. Usluga se plaća u gotovini, a korisnici kasnije djevojku mogu ocjenjivati ili komentarisati na njihovim profilima. U vjerodostojnost komentara teško je povjerovati, kao i u ukupan broj escort djevojaka koje se nude preko tih stranica na zadarskom području.

Naime, u trenutku nastanka ovoga teksta na stranici Eurogirlsescort.com stoji da ih je u Zadru 96 (Zagreb 397, Split 194), no neke od tih djevojaka imaju iste kontakt telefone, ali različita imena i fotografije. Sve to sugerira da je prostitucija u Zadru, ali i diljem Hrvatske, ako je suditi po adresaru djevojaka, prilično raširena, no u stvarnosti je to puno skromnije, što mušterije lako dovodi u zabludu. Postove nezadovoljnih korisnika, naime, nismo uspjeli pronaći, što ne znači da ih nema.

