Hrvatski istoričar: Porfirije gradio mostove bez obzira na širinu i dubinu rijeke

ZAGREB - Hrvoje Klasić, hrvatski istoričar, rekao je da je svakodnevnim kontaktima i odličnom saradnjom s političarima, ljudima na poziciji moći, ali i "običnim" građanima patrijarh Porfirije učinio ogroman iskorak u popravljanju hrvatsko - srpskih odnosa.

"Ali je uspio i u još nečemu. Svojim ležernim šetnjama po centru grada u mantiji, neobaveznim ćaskanjem sa slučajnim prolaznicima i bezrezervnom podrškom koju, kao npr. u slučaju nedavnih potresa, upućuje svim unesrećenim ljudima bez obzira na vjeru i naciju, uspio je normalizovati odnos prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i bitno popraviti njezin imidž u hrvatskom društvu. A svi koji prate situaciju u Hrvatskoj u posljednjih trideset godina znaju da to nije bilo nimalo jednostavno", rekao je Klasić.

Profesor Klasić se u razgovoru za portal Srbija Danas prisjetio i prvog susreta između njega i tadašnjeg mitropolita zagrebačko-ljubljanskog, patrijarha srpskog Porfirija.

"Upoznao sam ga na proslavi pravoslavnog Božića koju svake godine organizuje Srpsko narodno vijeće i koje je s vremenom postalo "place to be" za brojne hrvatske političare, intelektualce, glumce, pjevače... Stajao je na pozornici pokraj tadašnjeg (i današnjeg) hrvatskog premijera. I dok je Plenković svim silama nastojao zadržati što ozbiljniji izraz lica i ne pokazati niti jednu emociju, on je ostavljao potpuno drugačiji utisak. Iako obučen sav u crno, s crnom kapom na glavi i dugom prosjedom bradom njegove oči su govorile da se radi o vedroj, opuštenoj i srdačnoj osobi. Razlika je bila vidljiva i u održanim govorima", prisjetio se istoričar Klasić.

Klasić sa posebnim pijetetom govori o prijateljstvu sa patrijarhom Porfirijem:

"U sljedećih nekoliko godina nakon spomenutog upoznavanja mogu se pohvaliti da sam s Porfirijem postao prijatelj. Zajedno pijemo kafe u centru Zagreba i pričamo o aktuelnim društvenim problemima, ali i svevremenskim temama koje opterećuju ljudski rod poput mržnje i saradnje, sukoba i solidarnosti, laži i istine. Porfirije je i veliki audiofil, sluša isključivo ploče pa našim razgovorima u njegovu stanu zvučna kulisa često budu albumi Majlsa Dejvisa, Eria Kleptona ili Bijelog dugmeta", otkriva profesor Klasić.

O izuzetnoj ličnosti patrijarha, hrvatski istoričar ima samo reči hvale.

"S Porfirijem je razgovor ugodan. Iako dolazimo iz dvaju različitih svjetova uvijek se dobro razumemo, a ponajviše od svega uvažavamo. Nije isključiv niti tašt. Ne misli da je uvijek u pravu i uvek ima volje i vremena poslušati mišljenja koja se razlikuju od njegovog. Uostalom, prije više godina pokrenuo je u Zagrebu intelektualni kružok u kojem sudjeluju intelektualci različitih političkih uvjerenja i svetonazora, vjernici i nevjernici, Hrvati i Srbi, oni liberalnih, ali i konzervativnih pogleda na život. U više navrata sam svjedočio kolike je poznate i ugledne pojedince iz svijeta politike, glazbe i filma rado primao kao svoje gost", kaže Klasić.

Upitan šta za njega znači izbor patrijarha Porfirija za duhovnog vođu srpskih pravoslavnih vjernika ali i za Hrvatsku, profesor Hrvoje Klasić kaže:

"Bez svake sumnje našu sredinu (fizički) napušta veliki čovjek, intelektualac, humanist i vernik. Neko ko je gradio mostove bez obzira na dubinu i širinu rijeke, ko je otvarao vrata svima, a ni pred kime podizao zidove, ko je vlastitim primerom dokazivao da za razgovor nikad nije prekasno, a da je za sukob uvijek prerano. Neko ko je postavio standarde u međuljudskim odnosima utemeljene isključivo na hršćanskim vrijednostima, a ne uslovljene nacionalnim, rasnim, klasnim ili (dnevno) političkim motivima. S druge strane, njegovim odlaskom Hrvatska u Srbiji dobija iskrenog "ambasadora dobre volje". Nekoga to će s nove i još uticajnije pozicije nastaviti da razvija dobrosusjedske odnose dvaju naroda između kojih se već dugo ne vodi rat, ali među kojima nikako da zavlada mir. A što Porfirijev izbor za patrijarha znači za mene lično? Ostajem bez jednog dobrog prijatelja u Zagrebu. I dobijam još jednog dobrog prijatelja u Beogradu", kaže profesor Klasić.

Hrvoje Klasić je od 2003. godine profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Odjeljenju za istoriju. Predaje predmete vezane uz svjetsku istoriju 20. vijeka. Učesnik je brojnih konferencija i simpozijuma u Hrvatskoj, regionu i svijetu. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih i nagrade "Svetozar Pribičević" za unaprijeđenje hrvatsko-srpskih odnosa.