Hrvatski istoričar: Rat u BiH bio građanski, počeo ga je Izetbegović

ZAGREB - Naučnik iz Hrvatskog instituta za istoriju Davor Marijan, koji je objavio knjigu "Rat Hrvata i muslimana u BiH od 1992. do 1994", smatra da je bh. sukob bio građanski rat, kako ga ocjenjuju i Srbi, a za njegov početak optužuje Aliju Izetbegovića.

Marijan, specijalista za ratove 1990-ih u Hrvatskoj i BiH, navodi da je rat u BiH bio "ponajprije građanski, jer je najvećim dijelom bio sukob tri naroda".

Hrvatski portali prenose Marjanov stav da bošnjačka strana pominje agresiju iz Hrvatske i Srbije, ali se onda postavlja pitanje: šta sa dobrovoljcima iz Sandžaka ili vjerskim ratnicima na muslimanskoj strani?

"Njihov angažman, pri čemu su se međusobno trpjeli šiiti i suniti, pokazuje veoma visok stepen organizovanosti, što je, osim u odnosu prema Izraelu, jedinstven slučaj u svijetu. Tokove novca iz muslimanskog svijeta da i ne spominjemo", ističe Marijan.

Hrvatsko vijeće odbrane (HVO) i Vojska Republike Srpske bile su hrvatska i srpska vojska, a Armija BiH muslimanska, to je neosporivo, dodao je on.

"Ne treba zaboraviti da su Hrvati i Srbi u velikoj većini bili za entitetsko organizovanje BiH, što znači da su zastupali većinsku opciju na nivou BiH i da je i zbog toga jako teško primjenjivati formule 'agresije i oslobodilaštva'", naglašava Marijan.

Uzrok hrvatsko-muslimanskog rata bio je to što su Hrvati smatrali da treba da dobiju dio teritorije za svoj entitet, a Bošnjaci su imali koncept centralizovane, unitarne, odnosno svoje nacionalne države.

"Ona je trebala da nastane kao prividno 'građanska' država u kojoj bi nemuslimansko stanovništvo bilo majorizovano. Rat je bio neminovan. Počeo je kada je Armija BiH velikim dijelom preko teritorija Hrvatske i područja koje je nadzirao HVO nabavila veliku količinu oružja i municije i kada je agresivnije nastupila prema HVO-u u centralnoj Bosni", ističe Marijan.

On smatra da je bošnjački lider Alija Izetbegović "glavni krivac za rat Hrvata i muslimana, a ima i veliku odgovornost za izbijanje otvorenog rata u BiH 1992. jer je odbacio Kutiljerov plan".

Marijan podsjeća da je Izetbegović već u predizbornoj kampanji 1990. godine tvrdio da nema alternative za "ideal građanske republike". Ili "građanska republika" ili "građanski rat".

"Izetbegović je prvi čelnik jedne od nacionalnih stranaka u BiH koji je prije sukoba prijetio ratom, ako se ne prihvati koncept države koji je muslimanima trebao da garantuje političku premoć", napominje Marjan i podsjeća:

"Izetbegović je početkom 1991. u Skupštini SR BiH izjavio da bi zbog suverene Bosne 'žrtvovao mir', ali da ne bi zbog mira u Bosni 'žrtvovao suverenu Bosnu'".

Marjan naglašava da nije sporno to što ga Bošnjaci slave, već je sporno to što ga neki iz okruženja takođe smatraju "čovjekom mira, suživota i tolerancije - svim onim što on nije bio".

"Izetbegović je bio islamista koji je u izbornu trku ušao sa pedigreom robijaša za islam i sa 'Islamskom deklaracijom'", zaključuje Marijan.