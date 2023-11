Hrvatski maloljetnici osumnjičeni u međunarodnoj akciji protiv desničarskog terorizma

ZAGREB - ​U međunarodnoj operaciji protiv desničarskog terorizma Sprovedenim kriminalističkim istraživanjem u Hrvatskoj obuhvaćene su dvije maloljetne osobe, izvijestila je u petak Direkcija policije.

U policiji kažu da s obzirom na njihovu starost nisu u mogućnosti iznositi više informacija o osumnjičenim maloljetnicima

Direkcija policije je saopštila da je u međunarodnoj operaciji, koju su na području Belgije, Hrvatske, Njemačke, Litvanije i Italije podržali "Europol" i "Eurojust", uhapšeno pet osumnjičenih, a njih još sedam je ispitano u različitim zemljama.

Policija navodi da osumnjičeni navodno pripadaju desničarskoj organizaciji koja za terorističke aktivnosti koristi onlajn platformu, među ostalim i za širenje nasilne ekstremističke propagande, aktivno vrbovanje novih članova i razmjenu priručnika o oružju iz 3D štampača.

Vjeruje se da su neki članovi organizacije napisali svoj vlastiti manifest i da imaju pristup oružju, ističe Direkcija policije dodajući kako su pokazatelji, uprkos činjenici da su neki od osumnjičenih prilično mladi, upućivali na povećan rizik da će neki od njih uskoro krenuti u akciju.

