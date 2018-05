Hrvatski medijii :Srbi ludi za fontanama, Bandić ostaje bez titule

ZAGREB - Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić ostaće bez titule "kralja fontana", pišu hrvatski mediji, aludirajući na vijest o tome da će u Beogradu biti izgrađene 54 fontane u narednom periodu.

Portal "Poslovni dnevnik" piše da su "Srbi ludi za fontanama", kao i da će one biti izgrađene u svim gradskim i prigradskim opštinama i da će za svaku od njih biti raspisana neka vrsta arhitektonskog konkursa.



Sa druge strane portal "Net.hr" pise da je inicijativu za izgradnju 54 fontane dao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i da je zbog te najave gradonačelnik Zagreba Milan Bandić u opasnosti da izgubi titulu kralja fontana.



Mediji su podsjetili da je Bandić izjavio prije skoro dvije godine, kada je otvarao fontanu na kružnom toku u zagrebačkoj Radničkoj ulici, da bi u Zagrebu trebalo izgraditi još najmanje 40 fontana.



"Gdje god možemo u gradu ovo ćemo napraviti. Zagreb na Savi, Zagreb na vodi. Imamo vode hvala bogu i to ćemo napraviti. Ovo ima svoj funkcionalni i estetski moment. Ljudi kad se voze mogu da vide prirodu", rekao je Bandić, prenio je tada Index.hr.



On je na pitanje kako će se te fontane zvati, rekao tada kroz šalu da bi, što se njega tiče, mogle da se zovu Bandićeve.