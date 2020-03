Hrvatski ministar upoznao Gretu Tunberg

Hrvatski ministar okoline pozvao je klimatsku aktivistkinju Gretu Tunberg na sjednicu Savjeta za okolinu Evropske unije.

"Hrvatska sluša glasove onih koji se bore protiv klimatskih promjena", objavljeno je na Twitteru uz snimak mlade Grete koja upoznaje ministra Tomislava Ćorića.

Ministar Ćorić iskazao je podršku radu Grete i mladih okupljenih u pokret "Fridays for Future" te izrazio posvećenost aktivnostima u borbi protiv klimatskih promjena.

(Index.hr)

#EU2020HR listens to the voices of the fight against climate change.