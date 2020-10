Hrvatski naučnik: Ovo je jedan od najopasnijih virusa u zadnjih 100 godina

Hrvatsko-njemački naučnik Ivan Đikić izjavio je da je virus korona jedan od najopsnijih virusa koje je čovječanstvo srelo u posljednjih 100 godina.

"Brojevi su zabrinjavajući, preko pola milijuna zaraženih dnevno u svijetu. Ne dijelim prevelik optimizam, ne samo zbog bolesti nego i zbog ostalih posljedica, bit će teška i jesen i zima", rekao je Đikić pa dodao:

"Dovoljno je reći da je ovo jedan od najopasnijih virusa koje smo sreli u zadnjih 100 godina. Brzo se širi zahvaća sve, utječe i na zdravstveni sustav. Ovaj virus je najopasniji i jer nije najsmrtonosniji, jer je blokirao cijeli svijet. Mi već godinu dana nemamo normalan život, to je globalna kriza".

Ipak, on kaže da se ovaj virus može kontrolisati pravilnim mjerama.

"To smo pokazali na proljeće, a to sad pokazuju i neke druge zemlje. Potreban je oprez i pravilno testiranje. Ovaj virus nije samo zdravstveni problem, to je virus koji ulazi u društvo, u sve pore, od radnika, socijalnih službi i zdravstva i zato je opasan", rekao je Đikić.

"Želio bih samo reći da bih rado rekao da kontroliramo virus, ali brojevi su važni i govore nam da moramo biti izrazito oprezni. Još se nismo dovoljno probudili što se tiče potrebnih mjera", dodao je naučnik u programu televizije "N1".