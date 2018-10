Hrvatski novinar više od 40 dana štrajkuje glađu, u teškom zdravstvenom stanju

ZAGREB - Zdravstveno stanje Domagoja Margetića, kontroverznog i nagrađivanog novinara iz Zagreba, koji već više od 40 dana štrajkuje glađu zbog pritisaka i prijetnji smrću kojima je, kako napominje, izložen kao i njegova porodica, početkom ove sedmice ušlo je u kritičnu fazu, prenose hrvatski mediji.

Kako su na društvenim mrežama kazali njegovi saradnici, u noći s ponedjeljka na utorak Margetiću je pozlilo te je u 41. dan štrajka ušao s izuzetno teškim zdravstvenim okolnostima.

“U trenutku kad je izgubio svijest, s njim su bili kolege i prijatelji. Došlo je do krvarenja debelog crijeva, ukočenosti desne strane glave, jakih bolova u bubrezima, a ponovo su ustanovljene i poteškoće u radu srca. Intervenisao je tim Hitne pomoći, više puta tokom intervencije upozorili su Domagoja na njegovo izuzetno ozbiljno i kritično zdravstveno stanje, ali budući da je u tom trenutku bio pri punoj svijesti, potpisao je da odbija preporučenu hospitalizaciju, na čemu su ljekari više puta insistirali. Stav ljekara Hitne pomoći bio je da Margetića treba hitno hospitalizovati i pružiti mu potrebnu medicinsku pomoć. Margetićevo stanje je izuzetno ozbiljno i pozivamo sve one koji mogu uticati na eventualno stvaranje uslova u kojima bi istraživački novinar Domagoj Margetić prekinuo štrajk glađu da to i učine”, navodi se u objavi njegovih prijatelja na Facebook profilu.

“Domagojevo stanje je vrlo ozbiljno i kritično, na što su upozorili i ljekari te naglasili da, sve dok je pri punoj svijesti, nijedan ne smije preduzimati išta bez njegove saglasnosti”, saznaje se iz krugova bliskih novinaru Margetiću, piše ''Glas Istre''.