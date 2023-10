Hrvatski operativac: Nije pitanje da li ćemo biti meta, nego kada

ZAGREB - Situacija na Bliskom istoku i oko Gaze, na području Izraela, Libana, te moguće uključivanje Hezbolaha, Irana, Rusije i Kine na jednoj, te SAD i zapadnih zemalja na drugoj strani može dovesti do sukoba širih razmjera ne samo na tom području.

Ovo što se događa u pojasu Gaze i oko bolnice može biti okidač za promjenu raspoloženja među Arapima i Muslimanima, što može dovesti do velikih nereda u muslimanskom svijetu gdje će političke elite morati promijeniti svoj odnos prema Izraelu. Smatra to Ante Letica, bivši šef operative SOA.

"To može biti i okidač za terorističke akcije diljem svijeta jer slike razaranja gdje se vide patnje palestinskog naroda što radikalne terorističke skupine može navesti da trenutačno treba poduzeti neki osvetnički čin. To ujedno može biti i poziv za terorističke akcije kao odgovor. To je sasvim moguće jasno je da su i sigurnosne službe diljem svijeta to detektirale i pojačale su nadzor nad tim radikalnim skupinama. U Europi postoji rezervoar iz kojeg se mogu regrutirati skupine za ozbiljne terorističke akcije. U Europi živi već druga i treća generacija doseljenika, koji su često izolirani, žive u getima i mogu biti laka meta radikalnih skupina za izvođenje terorističkih akcija. Nadalje, među ilegalnim migrantima su i oni koji su bili pripadnici tih radikalnih skupina. Dobro je da se reagiralo i da je povećana sigurnosna razina. Bitno je da svaka služba ima resurse i znanje kako se suprotstaviti tim skupinama, ali nužna je međusobna suradnja tih službi u razmjeni informacija i na operativnoj razini jer se samo tako može suprostaviti tom zlu", kaže Letica.

Na pitanje može li Hrvatska biti potencijalna meta terorističkih akcija sagovornik Juitarnjeg kaže:

"Nije pitanje hoćemo li biti meta, nego kad ćemo biti meta. Uvijek upozoravam kako ne smijemo zapasti u lažnu sigurnost da mi nismo meta i nismo važni. To možda može biti tako, ali ne treba zaboraviti na nekoliko stvari. Prije svega Hrvatska je članica NATO-a i EU, beskompromisno se bori protiv terorizma. U svijetu ima pripadnika naše vojske i policije koji također mogu biti potencijalne mete, a u našem okruženju ima onih koji su sposobni i spremni izvesti terorističke akcije. I dobro je da su i naše službe reagirale pojačanom budnošću, ali moramo to napraviti racionalno i ne smijemo zapasti u strah i paniku, jer širenje straha i panike je ono što teroristi žele", kaže Letica.

Kad je riječ o vraćanju kontrola na granice, kaže kako to može biti filter kojim se može djelotvorno spriječiti one koji bi dolazili sa zlim namjerama i može pomoći u otklanjanju terorističkih prijetnji.

