Hrvatski sveštenici bijesni zbog klizališta pred katedralom

ĐAKOVO - Đakovačko-osiječki nadbiskup Đuro Hranić u svojoj božićnoj pastirskoj poruci, koju je poslao s tradicionalnog predbožićnog susreta s novinarima, pozvao je na obraćenje. On je takođe pričao o klizalištu ispred katedrale i svešteničkim osjećanjima povodom tog pitanja.

"On je tu po sakramentima i po zajedništvu u zajednici vjernika; on je tu u liku najranjivijih i siromašnih među kojim se rodio; on je pred nama kao onaj koji je morao 'rizikovati' vlastiti izlazak iz svoje otadžbine - kao izbjeglica. Hristov ponovni dolazak u božićnom slavlju poziv je svima nama pokloniti mu se u licu potrebitoga", ističe u svojoj poruci nadbiskup Hranić.

Nastavio je:

"Tama ima različite oblike i stanuje u različitim kućama, tako i među nama, u našoj otadžbini. Samodostatnost, sebičnost, društveno raslojavanje, socijalna nejednakost, govor mržnje iz usta najviših predstavnika vlasti, koruptivni oblici ponašanja, siromašni i marginalizovani građani. Ko će od nas u svemu tome moći slaviti Božić?"

Dodaje:

"Oni koji konačno pred jaslice polože svoje oružje, nasilne oblike svoga ponašanja, vlastiti probitak i parcijalne interese, svoju oholost i ispraznost, svoj grijeh. Onaj koji shvati da je, ako previdi čovjeka u njegovim potrebama, zatvorio vrata Bogu koji dolazi među nas", naglasio je takođe u ovogodišnjoj pastirskoj poruci nadbiskup Hranić, prenosi "Radio Đakovo".

Odgovarajući na novinarska pitanja, nadbiskup Hranić prokomentarisao je i aktuelno stanje u društvu, istakavši problem korupcije.

"Mene kao čovjeka i kao vjernika to ništa ne iznenađuje, jer smo slabi i grešni ljudi. I zato je u ovoj mojoj božićnoj poruci poziv na obraćenje."

Još je kazao:

"Što budemo više vjerni Isusu Kristu, što budemo više vjerni Božjim zapovijedima, to će nam društvo biti solidarnije, kvalitetnije, humanije, ljudskije i bolje. Biće više pravde i poštenja i svi ćemo zajedno bolje živjeti. Manji će biti odliv finansijskih mogućnosti i sredstava, tako da, što je manje korupcije, raste opšte dobro", kaže.

Na pitanje zašto je Crkva ćutala za vrijeme afričke svinjske kuge nadbiskup je odgovorio:

"Mislim da nismo mi u Crkvi nekakve dežurne babaroge koje trebaju stalno gledati šta se događa i stalno nešto komentarisati. Mi smo uvijek reaktivni i reagujemo na ono što se događa u životu.

Još je naveo:

"Mi trebamo znati šta mi hoćemo i tim stvarima se trebamo baviti i na to stavljati naglasak. Svakako sebi ne damo zatvoriti usta jer, kad primjećujemo određene društvene pojave, naročito one koje su nespojive s ljudskim dostojanstvom, možemo, a rekao bih i trebamo, reagovati."

Nadbiskup Hranić odgovorio je i na pitanje o Adventu u gradu, odnosno o informacijama da Crkva nije dopustila program ispred katedrale.

"Nisam oduševljen time da klizalište bude pred katedralom, to je bilo jedino što mi se činilo sporno. Prigovarali su sveštenici koji žive tu preko puta, kojima bi agregat bio pod prozorom u sobi u kojoj spavaju."

Nadbiskup je to objasnio:

"Izašli su i bunili su se, kad je došao kamion s opremom, jedan naš sveštenik je stao i rekao je da taj kamion može prijeći dalje samo preko njega i nije dopustio da kamion prođe", prepričao je Hranić.

Hrnić se nadovezao:

"Onda je tu reagovao gradonačelnik i odlučili su klizalište staviti malo sa strane. Kaže on da je tu malo uzak prostor i klizalište ne može biti veliko, ali ja se pitam je li klizalištu mjesto na centralnom trgu, ispred katedrale."

Za kraj je rekao:

"Drago mi je da djeca imaju klizalište, ali trebaju li ga imati baš tu? Na dva koraka dalje imamo dva igrališta, pa zar se ne bi to moglo tamo smjestiti? Nisam ja taj koji o tome treba odlučivati ni voditi brigu", zaključio je nadbiskup Hranić, prenosi "Index".

