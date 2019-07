Hrvatski ugostitelji traže hitne mjere za spas turizma

ZAGREB - Koordinacija ugostitelja Hrvatske danas je predala zahtjeve Vladi Hrvatske u kojima, između ostalog, traži snižavanje stope PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na 13 odsto i uvođenje vrijednosnih kupona za obavljanje povremenih poslova u turizmu i ugostiteljstvu.

Ugostitelji kažu da s obzirom na stanje u kojem se, zbog visokog poreskog opterećenja, našlo hrvatsko ugostiteljstvo, traže hitne mere koje će spriječiti dalji egzodus hrvatske radne snage u zapadne zemlje i propast velikog broja ugostitelja te zaustaviti nemerljivu štetu po hrvatski turizam.

"Notorna je činjenica da u Hrvatskoj imamo apsolutno najvišu stopu PDV-a na pripremu i posluživanje hrane na Sredozemlju i jednu od najviših stopa u EU-u", upozoravaju iz koordinacije.

Po izlasku iz vlade obratili su se novinarima.

"Predali smo dva seta zakona, izmene Zakona o PDV-u i izmene Zakona u radu. Iskreno verujem da će prevladati razum. Što prije to bolje", rekao je Ante Vlašić, predsednik Udruženja ugostitelja Dubrovnika.

Upitan da li je turistička sezona ugrožena, Vlašić je odgovorio potvrdno i dodao da ima puno lokacija na Jadranu u kojima se dogodio pad gostiju.

"Nismo konkurentni", odgovorio je Vlašić, prenio je portal Index.

Predsjednik Udruženja ugostitelja Primorsko-goranske županije Vedran Jakominić kazao je da izbora više nema.

"Ne možemo servisirati vlastite potrebe, to je kritično. Drugih izbora više nemamo. Nadamo se da će prvi put neko stati pred kamere, reći da je spreman na promene i priznati svoje greške", rekao je i dodao da do promjena mora doći.

"Ekonomska i bila koja logika nameće da do promena mora doći. Smisao države bi trebalo da bude da radi za svoje građane. Ako imamo 28 odsto BDP-a, ne bi trebalo da budemo žrtve. Podaci pokazuju da je ovo cirkus. Što se julske rupe tiče, to je dovoljan argument. Sad sezona više nije ni od jula do septembra", rekli su ugostitelji ispred zgrade vlade.