Hrvatski veterani podnijeli krivičnu prijavu protiv Mesića

ZAGREB - Hrvatski veterani podnijeli su krivične prijave protiv nekadašnjeg predsjednika države Stjepana Mesića, bivšeg glavnog tužioca Mladena Bajića, a najavili su i krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika Hrvatske Ive Josipovića, prenijeli su hrvatski mediji.

Oni Mesića terete za odavanje tajnih podataka, špijunažu i najteža krivična dela protiv Hrvatske, a Bajića za zlouporabu položaja i ovašćenja, saopštila je na konferenciji za novinare Gregurić u ime Koordinacije udruženja veterana domovinskog rata.

Zvonimir Šeparović, predsjednik udruženja Hrvatsko žrtvoslovno društvo i njegove inicijative "Hrvatsko nacionalno etičko sudište", rekao je da su za smrt Slobodana Praljka, krivi međunarodni faktori i, kako je rekao, jedan površan politički sud ali i Hrvati, državljani Hrvatske.

Taj su problem, dodao je, osjetili prije dvije godine kad su osnovali Sudište kako bi upozorili na nepodnošljiva etička i moralna zastranjivanja.

Rekao je da je prvi "etički osuđeni" bio Stjepan Mesić koji je "u Hagu optužio svoga prethodnika Franju Tuđmana za agresiju i zločinački poduhvat u odnosu na Bosnu i Hercegovinu".

Mesić je pred stranim sudom, po Šeparovićevim rečima, govorio protiv Hrvatske, prvog hrvatskog predsjednika, ministra obrane i jednog generala što je za njih, dodao je, bio veleizdajnički čin.

Šeparović je u tom kontekstu spomenuo i bivšu ministarku spoljnih poslova Vesnu Pusić jer je, rekao je, u Saboru rekla da je Hrvatska izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu.

Spomenuo je i Josipa Manolića.

Zastupnik u Saboru Željko Glasnović rekao je da su to imena nekih "kadrova umrežene organizacije koji djeluju u Hrvatskoj kao strana agentura".

„To nisu samo pojedinci nego to su i nevladina udruženja koja su umrežena sa spoljnim lobistima i neprijateljima hrvatske države koji djeluju kao strano tijelo u tkivu hrvatskog naroda“, rekao je Glasnović.

U tom kontekstu on je spomeno „Dokumentu, neke pojedince koji su, kako tvrdi, istraživali hrvatske zločine u Mrkonjić Gradu i novinar i publicista Drago Pilsel, za kojeg je rekao da je poremećen.

Ta „strana agentura“ ima dvostruku misiju - da kriminalizuje hrvatsku državu, Domovinski rat i rat u Bosni i Hercegovini i da legitimizuje propali društveni eksperiment zvan Jugoslavija, rekao je Glasnović, ustvrdivši da nikad nije bilo namjere Hrvatske da okupira Bosnu i Hercegovinu.

„Oni se bave dezinformacijama i ko prati taktiku dezinformacija, to je jedno od temeljnih obavještajnih načela, oni se bave poluistinom i polulažima, to zamotaju i plasiraju u javnost“, rekao je Glasnović, posebno istakavši da toga ima mnogo, od hrvatskih nedeljnika do mejnstrim medija.