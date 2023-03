Hrvatskim tamburašima zabranjen koncert u Puli

PULA - Nakon što je nedavno u Puli zabranjen koncert srpskih narodnjaka, zabranu nastupa je navodno dobio i hrvatski bend "Mejaši" koji je trebao održati koncert 1. jula ove godine.

"Mejaši", poznati i kao tamburaši u starkama, planirali su održati koncert ispred Kaštela, međutim Grad Pula im je odbio dati dozvolu za isti.

"Usmeno je do nas došlo objašnjenje da je to birtijaška muzika. To je hrvatska muzika u kojoj promovišemo tamburicu. Pitam se kome još zabranjuju koncerte u Puli. Mi smo nastupali u svim dijelovima svijeta i nikad nije bilo problema. Zbog ovoga smo otkazali tri gaže", izjavio je Nikola Bosilj za Index i dodao kako su tražili pismeno obrazloženje koje zasad nisu dobili.

Gradonačelnik Pule Filip Zoričić kaže kako nema saznanje o istome te da on koncert nije zabranio.

"Ne, prvi put čujem za to", izjavio je za Index.

Prema pisanju Glasa Istre koncert je zabranilo Povjerenstvo koje odlučuje o tome što će se odvijati u Areni, na Kaštelu i u Fortu Bourguignon. Da je zaista došlo do zabrane potvrdio im je direktor Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac, dodavši da nije on taj koji je donio odluku, nego Povjerenstvo.