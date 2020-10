Hrvatsko ostrvo na koje virus ne stiže, ali stižu bebe

Virus korona je svuda prisutan, danas ne možete da naiđete na osobu koja ne zna šta taj virus predstavlja, ili pak ne poznaje nekoga ko ga je preležao. Međutim, na jednom ostrvu se živi kao što smo svi živjeli prije februara 2020. godine, tj. živi se bez korone.

Na sve strane oboljeli od korone, ondje sto, u metropoli na stotine, tu jedna, tamo iza brda tri, nema grada, nema više ni sela, a da se neko u njemu od te pošasti nije razbolio. Ali na jednom ostrvu dalmatinskog arhipelaga korona živi samo i isključivo u lošim vijestima sa TV-a, radija i interneta.

Na Lastovu, nekih pet sati trajektne vožnje od Splita, ostrvu sa 760 stanovnika, od februara, kada je u Hrvatskoj zabilježen prvi slučaj virusa korona, do današnjeg dana niko nije zaražen.

Naprotiv, na Lastovu se taman usred korone događa baby boom. Ove godine čeka se, deset beba, a nema ljepše vijesti za bolje sutra na ovom ostrvu, piše Slobodna Dalmacija.

Objašnjenje se krije u nematerijalnom razlogu?

"Ne pitajte ništa, nema se tu šta pričati. Nemamo se šta hvaliti. Ajme ne pišite o tome, još ćete nam je samo dovest. Nema korone, pa šta, kao da je to važno, nije to za diku u ova gruba vremena. Ma ko da to svi moraju znati, mora se samo umrijeti. Šta se čudite, pa na Lastovu nema ni zmija. Ajte i vi i ona kvragu, šta je spominjete, ne želimo je ni čuti ni vidjeti", kažu lokalni stanovnici ovog sela za Slobodnu Dalmaciju.

Postsezona u Hrvatskoj: "To je prošle godine bilo nemoguće"

Margaret Hropić, šefica Kriznog štaba Lastova, kaže da nema konkretnih objašnjenja zašto na ostrvu nije bio zabilježen nijedan slučaj korone, ali da ipak postoji nešto u šta vjeruje.

"Imali smo prometno ljeto, dosta turista, živi se isto kao i na svim drugim područjima. Ljudi i krše i poštuju mjere, nema naprosto nikakvog drugačijeg, posebnog ponašanja koje praktikujemo u našoj zajednici. Živimo kao sav ostali svijet. Zatvorena smo sredina, iza nas je, turistički gledano, uspješno odrađeno ljeto. Možda nam je jači kolektivni imunitet. Područje ostrva sigurno je zbog prirodnog okruženja energetski jače. Možda se objašnjenje krije u nekom nematerijalnom razlogu, imam prostora za vjerovanje u takvu opciju", objašnjava Margaret Hropić, šefica Kriznog štaba Lastova.

Korona prosto nije došla

Vlasnik jednog od poznatijih restorana, te pripadajuće mu marine, skoro je pa istog mišljenja. Ovoga je ljeta na njegovom pontonu u istom trenu znalo biti usidreno i do 30 jahti. Na malom je prostoru cirkulisalo i po 300 ljudi.

Toliko je svijeta prošlo, kako kaže, a niko se nije zarazio, niko nije imao temperaturu, prosto korona nije došla.

"Imali smo dva-tri slučaja samoizolacije, ali od našeg svijeta koji su došli iz inostranstva na ostrvo, pa su morali proći i tu mjeru. Nema na otvorenom korone, tu ona ne može opstati. Naše je ostrvo jedna velika samoizolacija. Pazilo se kad se ide na kopno, pazilo se na trajektu. Svaki od nas i te kako vodi računa s kim će tada stati i kako će se ponašati. Vodi se računa o susjedu i svakom čovjeku s ostrva. Jer kad čuvam njega, čuvam i moje sve i samoga sebe. A na Lastovu vlada i jedna posebna energija koja nas sve skupa čuva", kaže ovaj mještanin.

Veliki grad - puno slučajeva, mali - manje

Jedna od trudnica koja će prvi put biti mama kaže da zna za još pet trudnica.

"S jednom dijelim isti dan porođaja. A kako bi vam rekla, očito je da smo zatrudnjele u to isto vrijeme, četvrti, peti mjesec, taman u lockdownu. Eto, i po terminu se dobro vidi da nismo baš držale socijalnu distancu", objasnila je kroz osmijeh.

Dok druga žena koja očekuje bebu ima svoje objašnjenje zašto ih je korona zaobišla i uporno ih zaobilazi.

"Ja vam vjerujem u statistiku malih brojeva. Veliki grad - puno slučajeva, manji - manje. Kod nas niko. Pridržavamo se mi i pravila, nosimo maske, nemamo velika okupljanja, živimo kao i obično. Čuvamo jedni druge. I eto, sve ide kao uvijek", tvrdi ona.