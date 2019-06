Hrvatsku za dva sata pogodilo više od 16.300 munja

ZAGREB - Hrvatsku je tokom sinoćnjih sati pogodilo teže nevrijeme, a samo u roku od dva sata zabilježeno je čak 16.360 udara munja, prenose hrvatski mediji.

Zagreb je pogodilo nevrijeme praćeno grmljavinom i munjama, a potom je počela da pada i jaka kiša sa gradom.

Nevrijeme je zahvatilo i zapad Slavonije, a oko Novske i Okučana pao je grad veličine loptice za golf koji je oštetio nekoliko automobila.

Veliko nevrijeme je zabilježeno i u Dalmaciji, gdje je najviše kiše palo iznad Dinarida i na padinama Kamešnice.

A bit of #weather going on around #Zagreb at the moment #lightning pic.twitter.com/DgadK7DBQB