Hrvatsku zahvatila promjena vremena, upaljen meteoalarm za cijeli Jadran

Najavljivana promjena vremena zahvatila je Hrvatsku.

Kiša negdje pada još od sinoć, ali temperature su u odnosu na protekle dane pale tek jutros.

Olujno nevrijeme zahvatilo je područje sjevernog Jadrana. Nad Cresom i Rabom zabilježene su stotine udara munja.

Upaljen meteoalarm za cijeli Jadran

Prema prognozi DHMZ-a, danas se očekuje umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, a lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom. Padavine će ponegdje biti obilne, posebno u zapadnim predjelima.

Na kopnu će slab do umjeren jugozapadnjak okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu će duvati umjeren do jak jugo i jugozapadni vjetar, prema kraju dana na sjeveru u okretanju na buru i istočni. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 20 do 25, a na Jadranu između 23 i 28°C.

Na snazi je narandžasto upozorenje meteoalarma za cijelo područje Jadrana zbog mogućih obilnih padavina, grmljavine i pljuskova.

U nedjelju opet obilna kiša

Vrlo promjenljivo uz povremenu kišu i grmljavinu, posebno u nedjelju, kada će kiša ponovno mjestimično biti obilnija, vjerovatnije u zapadnim predjelima, gdje će biti izraženijih pljuskova, piše DHMZ.

U ponedjeljak se očekuje postupan prestanak padavina i smanjenje naoblake. Vjetar na kopnu slab, u ponedjeljak će duvati umjeren sjeveroistočnjak. Temperatura u padu te će uglavnom biti oko uobičajenih vrijednosti za doba godine.

