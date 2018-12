I Solomonska ostrva povukla priznanje Kosova

PRIŠTINA - Prištinska Koha objavila je večeras da su Solomonska ostrva povukla priznaje nezavisnosti Kosova.

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić potvrdio je večeras Tanjugu tu informaciju.

Solomonska ostrva su inače bila među zemljama koja nisu glasala za prijem Kosova u Interpol.

Koha piše da je ta država u Okeaniji pisanim putem obavjestila kosovsko ministarstvo spoljnih poslova da povlači priznanje Kosova.

Televizija KTV navodi da je imala uvid u dvije diplomatske note upućene prištinskim vlastima, prenosi Koha.net.

Naime, kancelarija Solomonskih ostrva u Australiji poslala je kosovskoj ambasadi u toj zemlji 28. novembra notu u kojoj obavještava da šalje odluku svog ministarstva spoljnih poslova o povlačenju priznanja Kosova.

Druga nota datira iz februara i u njoj se kaže da su diplomatski odnosi Kosova i Solomonskih ostrva uspostavljeni 2015. godine, a sada se ta odluka povlači a navode se i razlozi za to.

"Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Solomonskih ostrva obavještava MSP Kosova da poslije pažljivog razmatranja, a uzimajući u vidu nastavak pregovora Beograda i Prištine o konačnom statusu Kosova i Rezoluciju 1244 Savjeta bezbjednosti UN, vlada Solomonskih ostrva odlučila je da povuče priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države", navodi se u noti.

Solomon Islands derecognised Kosovo, based on Serbia’s instruction & narrative, as @portalikohanet shows. If the EU wants to remain a credible peace-broker should no longer ignore the problem of derecognition as key factor undermining the Ks-Srb Dialogue & regional stability. pic.twitter.com/g8EWwxoncT