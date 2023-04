I turski mediji pišu o Milatovićevoj pobjedi

PODGORICA - ​Prema neslužbenim rezultatima drugog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, s velikom razlikom pobijedio je bivši ministar privrede Jakov Milatović.

Na osmim predsjedničkim izborima koji su održani u Crnoj Gori, u drugom krugu prebrojano je 98 odsto glasova jer nijedan kandidat nije dobio više od 50 odsto glasova u prvom krugu. Bivši ministar privrede Milatović, koji je dobio 60 odsto glasova, postao je novi predsjednik države, prema preliminarnim neslužbenim rezultatima koje je objavio podgorički Centar za posmatranje i istraživanje (CEMI).

Aktuelni predsjednik Milo Đukanović dobio je 40 odsto glasova, podaci su CEMI-ja.

Supporters of @JakovMilatovic, the nominally ‘pro-Western’ winner of today’s presidential election in Montenegro, celebrate his victory waving Serbian flags. This NATO country will be led by a populist backed by Russia-aligned Serb nationalist parties. pic.twitter.com/yD77JETlVq