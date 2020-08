I večeras hiljade ljudi na protestima širom Crne Gore

PODGORICA - U više gradova u Crnoj Gori i večeras su održani protesti protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti, sa kojih su okupljeni poručivali da ne daju svetinje, noseći trobojke, ikone, krstove i skandirajući protiv aktuelne vlasti.

Pravoslavni vjernici iz Nikšića okupili su se Trgu Šaka Petrovića, ispred Saborne crkve Svetog Vasilija Ostroškog, gdje im se obratio nosilac liste "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić.

Krivokapić je pozvao narod da se "olovkom" suprotstavi režimu /na parlamentarnim izborima u nedjelju, 30. avgusta/ i izbori za pravdu i bolju budućnost, koju zaslužuje.

"Pobjeda je jasna i zaslužena i DPS će imati manje glasova od liste `Za budućnost Crne Gore`. Znaćemo da sačuvamo svetinje i time i pobjedu i režim će morati da ode, jer narod tako hoće", istakao je Krivokapić.

Okupljeni su uzvikivali parole i pjevali srpske pjesme uz trobojke i crkvene simbole kao i predhovinh večeri u Nikšiću, bez političkih obilježja uz poštovanje preventivnih mjera, prenose crnogorski mediji.

Veliki broj građana okupio se večeras ispred Hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, gdje je služen moleban, a potom su krenuli u protestnu šetnju, uzvikujući: "Ne damo svetinje!", "Milo, lopove!", "Kosovo je Srbija!".

Na velikom platou na Nikoljcu, pored crkve Svetog Nikole, okupili su se Bjelopoljci kako bi iskazali podršku Srpskoj pravoslavnoj crkvi u borbi za očuvanje svetinja, a šetnji je prisustvovao veliki broj djece.

Tokom šetnje kroz Nikoljac, a zatim centralnim gradskim ulicama, do crkve Svetog Petra i Pavla, uzvikivali su "Ne damo svetinje!", "Crna Gora i Srbija, to je jedna familija", "Ustala je Crna Gora, svetinja se branit` mora", "Sad se čuje do nebesa nema više DPS-a".

Veliki broj građana okupio se večeras na Trgu patrijarha Varnave u Pljevljima, odakle su krenuli u protestnu šetnju ulicama grada.

Kao i predhodnih večeri, protestne šetnje su održane i u Beranama, Danilovgradu, Herceg Novom, Budvi, na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.