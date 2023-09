Ima li Sandra Benčić šanse protiv Andreja Plenkovića?

ZAGREB - Sandra Benčić biće premijerska kandidatkinja stranke Možemo na predstojećim parlamentarnim izborima, objavilo je vodstvo te stranke.

Iako to još nije službeno objavljeno, jasno je da će HDZ-ov kandidat biti trenutni premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, piše Index.hr..

Političke analitičare Žarka Puhovskog i Ivana Rimca pitali su ima li Sandra Benčić šanse protiv Plenkovića.

"Događa se lažna personalizacija kampanje, koja podsjeća na naivnu Čačićevu priču od prije 15 ili 20 godina kad je najavio kandidaturu za premijera, a njegova stranka je imala 15 mjesta u saboru. Nije važno tko je najbolji, nego tko ima 76 ruku", rekao je Puhovski.

Puhovski podsjeća i na primjer zapadnonjemačkog političara Franca Jozefa Štrausa. Kaže da je on smatran najboljim kandidatom za kancelara, ali da je bio kandidat tada malih CDU-a i CSU-u. Štraus je 1969. izgubio parlamentarne izbore i postao žestok kritičar politike Vilija Branta.

"Odgovor na pitanje tko bi bio bolji premijer u ovom trenutku nije odlučujući", smatra Puhovski.

"To je drugorazredno pitanje, prvorazredno pitanje su organizacijske sposobnosti Možemo i SDP-a da stvore, odnosno rekonstruiraju stranku u narednim mjesecima tako da zajedno dobiju po 5 mjesta u svakoj izbornoj jedinici. To je nemoguće, kako ja to vidim, ali to ne ovisi o kvaliteti Sandre Benčić", kaže Puhovski.

Postoji način na koji bi opozicija mogla doći do vlasti, smatra analitičar.

"Lijevo-liberalna oporba ima samo jednu šansu, a to je da uporno radi na odvajanju zastupnika manjina od HDZ-a. HDZ sigurno pobjeđuje na izborima, ali ne može dobiti većinu. Njihovi kandidati za postizbornu koaliciju su Domovinski pokret i zastupnici manjina, ali oni ne mogu jedni s drugima. U ovom trenutku je, nažalost, veća šansa u negativnoj kampanji nego kampanji baziranoj na osobama ili temi održivog rasta, kojom se bavi Možemo. Ova tema je jako važna, ali ona neće odlučivati o pobjedniku izbora", kaže Puhovski.

HDZ bi mogao imati problema sa sastavljanjem dovoljno velike koalicije, a pitanje je može li to i opozicvja.

"HDZ ne može uspostaviti vladu s Domovinskim pokretom i manjinama, Most ne želi s ovom vladom, a ostali neće biti dovoljni. Pitanje je može li oporba doći do 50 i nešto mjesta pa pregovarati, možda i s Mostom. Ne vidim drugu mogućnost, suradnja HDZ-a i manjina nije zapečaćena", kaže Puhovski.

Podsjeća i da je sadašnji predsjednik Zoran Milanović uvjeravao tadašnjeg predsjednika Stipu Mesića da ima većinu jer su manjinci uz njega, a u isto vrijeme je Ivo Sanader sa poslanicima manjina već bio dogovorio većinu.

Politički analitičar i profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac kaže da u trenutnim okolnostima ne treba očekivati ništa osim pobjede HDZ-a.

"Realno, nitko nema šanse ako se izborni zakon ne promijeni, trenutno imamo pola milijuna nepostojećih glasača. Teško da u takvim okolnostima možemo očekivati bilo što osim pobjede HDZ-a. Oni će sad nešto petljati po izbornom zakonu, ali neće biti revizije birača, i to je problem", kaže Rimac.

U opoziciji nema dominantne političke opcije i predizbornog dogovora, što bi moglo dovesti do pobjede HDZ-a, smatra Rimac.

"HDZ najbrže popunjava koalicije, oporba bez prethodnog barem inicijalnog sporazuma za ulazak u koaliciju nema šanse za dolazak na vlast", kaže analitičar i dodaje: "HDZ se pokazao vrlo sposobnim naći koalicijskog partnera i ponuditi mu pristup postizbornim resursima, ta vještina bi mogla biti presudna", dodaje.

"Najvjerojatniji koalicijski kandidat HDZ-a je Domovinski pokret, a Most je, barem sa sadašnjim vodstvom, neugodna opcija koju će HDZ uzeti u obzir tek nakon DP-a", kaže Rimac.

"Možemo" je izabrao dobar trenutak za najavu kandidature Sandre Benčić za premijerku, smatra profesor.

"Osobu koju kandidirate treba predstaviti što prije, u protivnom samo trenutni premijer izgleda dobro. Slično je bilo u Zagrebu, jako dugo nitko nije mogao pobijediti Bandića sve dok Možemo nije krenuo u kampanju godinama unaprijed", rekao je Rimac.

"Možemo je donio dobru odluku da sada krene barem s najavom pojedinaca iako neće moći ući u ozbiljniju kampanju sve dok se ne odredi datum izbora", dodao je on.