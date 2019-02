Imam u Nišu tražio da se poziv na molitvu čuje i van džamije, vjernici se usprotivili

Zahtjev niškog imama Irfana Rekaja upućen gradskim vlastima da se poziv na molitvu čuje i van džamije, kao što je to slučaj u Novom Pazaru, izazvao je buru među pripadnicima muslimanske vjeroispovjesti, koji su se suprotstavili istupanju svog vjerskog poglavara.

Nakon što je Rekaj putem medija zatražio veće poštovanje islamskih kanona, koje osim glasnog pozivanja na molitvu uključuje i to da muslimanke pregledaju isključivo ženski ljekari, danas je hitno održana sjednica Islamskog odbora, koji su imamovu inicijativu ocijenili kao samovoljno istupanje koje ne odražava stavove 20.000 muslimana koji žive u Nišu.

"Smatramo da nema potrebe da se pozivanje na molitvu čuje izvan džamije, jer ne vidimo nijedan razlog za to. Ako bi se čulo pozivanje mujezina u vrijeme sabaha, u zoru, bunile bi se naše komšije koje u to vreme spavaju. Zbog čega bismo im smetali, razumijemo da ostale Nišlije nemaju razloga da žele da slušaju poziv na molitvu, i nemamo namjeru da ništa preduzimamo po tom pitanju", rekao je za Telegraf.rs Ragib Dobreva, predsjednik niškog Islamskog odbora.

Dobreva naglašava da je niškim muslimanima dovoljno to što imaju svoju bogomolju.

"Potrebna nam je džamija da imamo gdje da se molimo, hvala Bogu imamo je, slažemo se sa Nišlijama ostalih vjeroispovesti, lijepo saradjujemo sa gradom, njima svaka čast i ne vidim zbog čega bismo išta menjali. Kazao sam imamu da nema potrebe da upućuje zahtjev da se molitva čuje van džamije, ali je on to ipak učinio na svoju ruku, iako ga Islamski odbor i ja kao predsednik ne podržavamo. Nismo znali da je to učinio dok nismo pročitali u medijima i zato smo se danas okupili da bismo iznijeli drugačiji stav koji je za njega obavezujući. Iz tog razloga nemate potrebe sa njim da razgovarate po tom pitanju - objasnio je predsjednik Islamskog odbora.