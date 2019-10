"Imenovanje Palmera i Grenela i zbunjuje i ohrabruje"

VAŠINGTON - Imenovanje dva specijalna izaslanika na području zapadnog Balkana istovremeno šalje i zbunjujuće i ohrabrujuće poruke, koje još nije moguće u potpunosti shvatiti, napisao je Edvard Džozef, bivši visoki funkcioner međunarodne zajednice tokom ratova na Balkanu i bivši zamjenik šefa Misije OEBS-a na Kosovu.

On ističe da je ovo imenovanje zbunjujuće jer se postavlja pitanje kakva je namjera američke administracije da u kratkom periodu imenuje dvojicu ljudi za sličan posao. Međutim, kako navodi, istovremeno je i ohrabrujuće jer pokazuje pojačan interes SAD za region.

"Neuobičajeno je da SAD imaju dva izaslanika koja manje-više pokrivaju isti region, što na neki način stvara konfuziju. Ali, istovremeno, nije to toliko loše jer je Ričard Grenel (specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trampa) ambasador u Njemačkoj i, iako tamo ima nekih nesporazuma, svjestan je zabrinutosti koju Njemačka pokazuje kada je u pitanju prijedlog bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džona Boltona koji je po svemu sudeći bio za razmjenu teritorija", napisao je Džozef. On je podsjetio da se većina predstavnika regiona zapadnog Balkana protivi toj ideji i smatra je opasnom i destabilizirajućom.

"SAD ne mogu same dovesti dvije strane do sporazuma. Mislim da je to još jedan od razloga za imenovanje Grenela jer je protivljenje njemačke kancelarke Angele Merkel veoma jasno kada je u pitanju plan Boltona, Hašima Tačija i Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, za podjelu Kosova", napisao je Džozef.