Incident na protestu u Albaniji: Opozicija traži ostavku Rame (FOTO)

TIRANA - Protest opozicije u Tirani, na kojem je zatražena ostavka premijera Edija Rame, završen je incidentom u kojem su demonstranti bacali dimne bombe i Molotovljeve koktele na zgradu Vlade, a zatim krenuli u šetnju ka zgradi parlamenta.

Policija je pokrenula istragu o osobama koje su izazvale incidente na protestu kojem je prisustvovalo više hiljada građana, a na obezbjeđenju je bilo angažovano više od 1.000 policajaca.

Predsjednik albanske opozicione Demokratske stranke Salji Beriša zatražio je na protestu da Rama podnese ostavku i poručio da on zbog agere "Mekgonigal" u vezi sa agentom FBI više nema legitimitet da bude na čelu Vlade Albanije.

Beriša je pozvao SAD i EU da istraže taj skandal i naglasio da je Ramina afera najozbiljniji skandal koji je, kako je naveo, ocrnio obraz zemlje u svijetu.

On je pozvao svoje pristalice da se "bore do pobjede", te da "učine sve da skrate život aktuelnom vlasti", prenosi portal "Kosovo onlajn".

Lider Partije slobode Iljir Meta je naglasio da Rama koristi svoju moć da bi "zadovoljio mafiju kako bi ga održala još neki dan na vlasti".

Bivši agent FBI Čarls Mekgonigal optužen je zbog sumnjivih poslova sa ruskim oligarsima.

