Incident u Blajburgu:Hrvatski ekstremisti napali njemačkog novinara

Novinara njemačkog dnevnog lista Frankfurter Rundšau Danijela Majića fizički su napali posjetioci blajburške komemoracije, i to nakon što ga je desničar Velimir Bujanec pljunuo dva puta, prenose Novosti.hr.

Majić, novinar hrvatskih korijena, je česta meta nove ustaške desnice na društvenim mrežama zbog istraživanja njihovih aktivnosti u Njemačkoj.

Kako je rekao, napad na njega dogodio se kod spomenika ustaškim vojnicima.

"Sve je počelo kad me prepoznao Ante Udbinac, čovek u Bujančevoj pratnji. Prišao mi je i otpočeo cinični razgovor...Sam Bujanec nije ništa rekao, ali me je pljunuo dva puta. Potom su me i ostali počeli vrijeđati", ispričao je Majić.

Prema njegovim riječima, u tom trenutku okružilo ga je najmanje 12 Bujančevih istomišljenika, a možda i više.

"Da nije bilo policije u blizini, vjerovatno bi sve skupa završilo puno gore", rekao je Majić, kojeg su policajci uz povike rulje odveli sa strane, i pustili nakon što su shvatili da je novinar i da nije nikoga napao, nego da je napadnut.

U zadnjih godinu dana Majić je u nekoliko navrata pisao o gostovanju Bujanca i drugih političkih ekstremista iz Hrvatske u crkvenim prostorijama hrvatske zajednice u Njemačkoj.

Zahvaljujući njegovim tekstovima, Biskupija Majnc je zabranila političke skupove na takvim lokacijama, navode Novosti.hr.

Zbog toga ga je Bujanec u eteru više puta okarakterisao kao jugokomunističkog neprijatelja Hrvata.

Ante Udbinac, koji je prepoznao Majića i tako inicirao verbalni i fizički napad, je hrvatski emigrant u Njemačkoj.