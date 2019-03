Incident u crnogorskoj Skupštini: "Sram vas bilo, crveni tepih ste postavili za teroristu"

PODGORICA - Poslanici Skupštine Crne Gore danas su na plenarnoj sjednici na Cetinju počeli raspravu o potvrđivanju protokola o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO. Sjedinici je prisustvovao predsjednik Sobranja Talat Džaferi kojeg su poslanici Demokratskog fronta nazvali teroristom, optužujući ga da je pucao na makedonske policajce.

Jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić je kazao da taj politički savez neće podržati protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO jer smatra da male države i narodi imaju ista prava kao i velike države, te da se za ovakve odluke moraju izjasniti građani.

"Kada nismo u Crnoj Gori pristali da bez referenduma na prevaran način Crna Gora bude uvučena u NATO, zašto bi sada u slučaju Makedonije primjenjivali neke druge aršine", kazao je Mandić, dodavši da u "čitavom regionu nažalost imamo političare kojima je važniji američki interes i interes NATO zemalja nego što je interes njihovih država".

Mandić se osvrnuo i na činjenicu da su poslanici DPS-a svečano dočekali predsjednika Sobranja Sjeverne Makedonije Talata Džaferija, koji prisustvuje današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore.

"Mi smo optuženi za terorizam i svaki dan se izvodi jedna medijska predstava na osnovu toga što ste vi koji ste pozvali oficira Džaferija predsjednika parlamenta Makedonije skinuli nama imunitete i prikazujete Crnoj Gori navodne teroriste koji su učestvovali u nepostojećem državnom udaru", kazao je Mandić.

"Dakle, na jednoj strani imate rijaliti predstavu o Crnoj Gori gdje se od strane ministra spoljnih poslova priča o čuvenom ruskom uticaju na ovom prostoru pa se spasava i Makedonija od tog ruskog uticaja, a ovdje imamo čovjeka koji je bio komandant terorističke organizacije armije Albanaca u Makedoniji. Nemojte zaboraviti da je ovaj oficir koji je ovdje u ratnim sukobima proglašen teroristom. Desilo se čudo neviđeno i danas vi ovdje prostirete njemu crveni tepih i aplaudirate, a ja gledam i stidim se zbog vas, a nas vaše kolege i rođake proglašavate teroristima. E pa sram vas bilo!", poručio je Mandić poslanicima DPS-a.

On je dodao da je to morao da im kaže pred čitavom Crnom Gorom jer vidi posrnuće do kojeg je dovedena Crna Gora.

"Znači li to da neko treba da krene putem ovog Džaferija i uzme atomate i ubija ljude po Crnoj Gori da bi mu neko prostro crveni tepih", zapitao je Mandić.

Prethodno je šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović istakao da je na poslanicima istorijska odluka, te da je pristupanje Sjeverne Makedonije NATO dobra vijest za cijeli region.

Poslanik DPS-a Obrad Stanišić kazao da mu je zadovoljstvo što će Crna Gora među prvim NATO članicama usvojiti protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO.

On je istakao da se 17. juna u Prespi potpisivanjem sporazuma Cipras- Zaev dogodio istorijski događaj koji doprinosi stabilnosti na globalnom planu, te da se nada da će do kraja godine još jedna zemlja Zapadnog Balkana postati NATO članica. Stanišić je naveo da je politika Crne Gore politika NATO otvorenih vrata, te da se Crna Gora zalaže da sve zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Alijanse, u koje još spadaju Bosna i Hercegovina, Srbija i Kosovo.

Stanišić je poručio kako je uvjeren da će Cipras i Zaev dobiti Nobelovu nagradu za mir. I poslanik opozicionog SDP-a Raško Konjević poručio je da će ta stranka podržati protokol o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO.

(Sputnjik)