Incidenti u Crnoj Gori: Mediji tvrde da su komite pretukle mladića

BERANE - Tokom protesta u Crnoj Gori došlo je do nekoliko incidenata, a kako mediji tvrde komite su u Beranama pretukle jednog mladića.

"Novosti" pišu da je desetak komita mučki pretuklo mladića G. L..

On se navodno zbog zadobijenih povreda nalazi na ljekarskom pregledu i ukazivanju pomoći u Opštoj bolnici u Beranama.

Portal "Objektiv" tvrdi da je nakon ovog incidenta privedeno više osoba.

"Šetao sam sa djevojkom, kada su nas iz kolone okićene crnogorskim zastavama zasuli uvredama, a bilo je i flaša. Odjednom su kao pobješnjele zvijeri izletjele iz kola, vjerovatno su me prepoznali, pa im se to nije dopalo. Znamo svi zbog čega su me napali, ali, ne bh sada o tome. Njih desetak, kidisalo je na mene. Tukli su me krvnički, bacili me na zemlju i šutirali. Meni i djevojci su psovali majku. Srećom, naišao je čovjek koji me je spasio od tih bitangi", priča D.L, prenosi "Objektiv".

Za sada se ne zna više detalja o ovom incidentu, ali je sigurno da su vinovnici napada učesnici malobrojne kolone vozila okićene crnogorskim zastavama.

Portal "Vijesti iz Bijelog Polja" navodi da je u Rakonjama u Bijelom Polju oko 19 sati došlo do još jednog incidenta tokom održavanja auto kolone.

Naime, sa tamošnjeg podvožnjaka, velikom količinom fekalija zasuto je vozilo sugrađanina na kome je bila istaknuta zastava Crne Gore.

Slučaj je prijavljen Centru bezbjednosti Bijelo Polje, čiji pripadnici vrše uviđaj.

"In4S" izvještava o još jednom incidentu, ali u Podgorici gdje su okupljene komite vrijeđale pripadnike srpske nacionalnosti. Prema navodima ovog portala oni su Srbima psovali "četničku majku".

"Evo nas, čekamo, četničku vam majku...", uzvikivale su komite.