Indeks: Splićani u srpskom Alkatrazu, bijeg je nemoguć

Beograd - Splićanima koji su učestvovali u sukobima na derbiju određeno je 30 dana pritvora, a zagrebački “Indeks” tim povodom piše o Centralnom zatvoru u Beogradu.

Ivan Mišković, Stjepan Mihovilović, Hrvoje Baković, Jakov Podrug, Damir Tovarović i Ante Firić uhapšeni su nakon sukoba i svi su osim Firića, koji je u bolnici zbog nagnječenja mozga, ispitani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu

Tokom saslušanja branili su se ćutanjem, a tužilaštvo je potom za svu šestoricu zatražilo jednomjesečni pritvor koji im je kasnije i određen.



Nakon ispitivanja, petorica Splićana prebačeni su u Okružni zatvor u Beogradu, a zagrebački portal ističe da taj zatvor “u Beogradu i Srbiji svi žargonski zovu Centralni zatvor ili najčešće CZ”.



“To je najveći istražni zatvor na Balkanu, površine 60.000 kvadratnih metara, u kojem su hodnici dugi oko 14 kilometara. U njegovim ćelijama trenutno je preko 1.000 osoba lišenih slobode, najvećim dijelom pritvorenih, uz svega nekoliko desetina osuđenih”, piše “Indeks”.



Kako navode, iz Centralnog zatvora je nemoguće pobjeći.



“Kopanjem tunela dolazi se u susjednu ćeliju, hodnik zatvora ili u najboljem slučaju šetalište okruženo visokim zgradama”, piše “Indeks”.



Osim toga, oni ističu da “u zatvoru vladaju teški uslovi i stroga nepisana pravila među pripadnicima tog svijeta”.



“Kršenje ili nepoštovanje tih pravila najstrožije se kažnjava i to ne od strane čuvara, nego ‘vođa soba’, kako se zovu najugledniji, ali i najbrutalniji zatvorenici. Ćelije su jedna drugoj okrenute leđima, a izlazom prema hodniku, zbog čega u njih direktno ne dopire svijetlost, ali ni toplina, što je za ovo zimsko vrijeme posebno važno. Zatvorenici se griju kroz male otvore na vratima ćelija kroz koje prolazi topao vazduh iz grijalica u hodniku. Ali hladnoća i nasilje u natrpanim ćelijama i nisu toliki problem u poređenju sa samicama. Prostorije u kojima završavaju oni koji remete formalna pravila u zatvoru, prema svjedočenjima onih koji su bili u samicama CZ-a, posebno su jeziva mjesta, puna vlage i miševa”, piše zagrebački portal.

Malo zvaničnih informacija o tome šta se zaista desilo

Ubrzo nakon početka 156. vječitog derbija između Partizana i Crvene zvezde na stadionu JNA došlo je do velikih sukoba na južnoj tribini na kojoj su Partizanovi navijači. Sukob je trajao gotovo 15-ak minuta, a nakon toga na atletsku stazu je izbačena grupa momaka sa brojnim ranama i skinutih do pojasa, a među kojima je bilo i potpuno golih.



MUP Srbije je u kratkom saopštenju dan nakon derbija potvrdio da su među povređenima i stranci.



Brži su bili i srpski i hrvatski mediji koji su objavili i identitet izgrednika iz Hrvatske i njihove kratke biografije, a zatim je iz hrvatskog ministarstva spoljnih poslova stigla informacija da je u neredima učestvovalo i nekoliko državljana Hrvatske.



Zbog čega je došlo do sukoba i ko je sve u njemu učestvovao i dalje nije poznato. Zvaničnih informacija i dalje nema, a jedna od teorija jeste da je do incidenta došlo u okviru "borbe za prevlast" na južnoj tribini, gdje su sukobljene dvije grupe tzv. navijača crno-bijelih.



U prilog toj tezi ide i činjenica da se u grupi "iscijepanih" huligana vidi jedna osoba sa kaišem na kom se nalazi grb navijačke grupe Partizana "Južni front".



Pojedini beogradski mediji u današnjim izdanjima navode i da je haos na "vječitom derbiju" izazvan u režiji "stranih agenata", pozivajući se na "neimenovane izvore" i "dobroobaviještene izvore". Pozivajući se na takve izvore, mediji su pisali da su strani državljani dobili po 10.000 evra da izazovu sukob, da je druga strana imala plaćenike među svojim redovima uz pomoć kojih su uspjeli da se odbrane, kao i da je sve organizovao "Škaljarski klan".



Iz Tužilaštva je navedeno da su se Splićani na saslušanju branili ćutanjem, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da su neka od tih lica "već počela da govore o tome kako su dobili novac, koliko novca", a da će o tome govoriti nadležni organi.



U sukobima navijača ili u incidentima oko stadiona živote je do sada izgubilo više ljudi, a među njima su Aca Radović, Bojan Majić, Petar Sedlak, Dejan Dimitrijević, Boris Taton, Ivan Perović, Aleksandar Jaćimović...