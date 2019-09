Index.hr: Banjaluka plakatima slavi medalje učenika, a Zagreb?

Gradska uprava Banjaluke odlučila je pohvaliti učenike Gimnazije koji su na prestižnom međunarodnom takmičenju iz prirodnih nauka u Moksvi osvojili treće mjesto.

Banjaluka je u njihovu čast postavila ogromne plakate po ulicama, o čemu možete čitati ovdje.

Kako primjećuje Index.hr, takva odluka je za svaku pohvalu i postavlja pitanje kako je gradska uprava u Zagrebu, koja se diči ulaganjem u nauku i obrazovanje, obilježila uspjeh učenika, pogotovo kada se uzme u obzir da su oni na istom takmičenju osvojili drigo mjesto, odnosno jedno mjesto iznad banjalučkih gimnazijalaca.

Na Međunarodnoj olimpijadi metropola, koja je prošle sedmice održana u Moskvi, učenici banjalučke gimnazije osvojili su jednu srebrnu i četiri bronzane medalje, dok su učenici zagrebačkih gimnazija osvojili tri zlatne medalje, četiri srebrne i jednu bronzanu, a u ukupnom su poretku ponosno zauzeli 2. mjesto.

"Banjaluka je to proslavila plakatima s natpisom 'Ponos našega grada' na kojima je svoje gimnazijalce nazvala osvajačima medalja, a mi? O tom su plasmanu naših učenika pisali portali, a na službenim stranicama Grada Zagreba iskrsnule su slike s 4. Međunarodne olimpijade i upućene su čestitke. Učenike će možda jednom ugostiti gradonačelnik Milan Bandić, kao što je to napravio prijašnjih godina ili kao što je to nedavno uradio povodom uspjeha hrvatskih srednjoškolca informatičara koji su na 26. Srednjoevropskoj informatičkoj olimpijadi osvojili jednu zlatnu i dvije srebrne medalje", piše Index.hr.

Hrvatski portal na kraju pita jesu li ti znakovi pažnje dovoljni kako bi se primjereno pohvalio trud njihovih mladih nada i podstakla izvrsnost i želja za znanjem kod njihovih kolega.

"Nekako se naše lovorike čine bljedunjavim i birokratsko odrađenim kada se uspoređuju s onima iz Banjaluke", zaključuje Index.hr.