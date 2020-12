Infektolog iz Berlina: Hrvatska je postala najgora u Evropi

Slovenački infektolog iz Univerzitetske bolnice Charité u Berlinu Andrej Trampuž u Newsroomu "N1" televizije govorio je, između ostalog, i o apelu koji je niz uglednih ljekara i naučnika, među kojima je i on, izrazio zabrinutost širenjem drugog talasa pandemije u Hrvatskoj i velikim brojem žrtava.

Ministar Fuks je danas rekao da možda neće sve županije prelaziti na online nastavu. Na pitanje šta on misli, Trampuž odgovara:

"Svaka država mora vidjeti koje su mjere za svaku državu najbolje. Sigurno za Hrvatsku možemo reći da je situacija vrlo ozbiljna. To je sada postala najgora država u Evropi po broju novih infekcija i smrtnih slučajeva. Tako da neće ni ove mjere koje su danas stupile na snagu biti dovoljne. Hrvatska treba, kao i Slovenija i druge države, mnogo strože mjere koje su jedino moguće za sljedeća možda dva, tri mjeseca, dok ne počne efekat vakcinacije", rekao je Trampuž.

I druge države imaju zatvaranja, pa i Slovenija, ali to ne daje rezultate koji su se očekivali.

"Ni u Sloveniji nemamo još efekta. I u Sloveniji i u Hrvatskoj su prekasno počele ove mjere. Mi smo izgubili vrijeme u ljetnim mjesecima gdje smo se mogli više pripremiti. Kad smo u eksponencijalnom porastu infekcija, to je vrlo teško zaustaviti i vidjeli smo u prvom valu. Tek kompletni lockdown je bio učinkovit. Tako da izgleda da idemo i u Sloveniji i u Hrvatskoj u tom smjeru i to je odgovornost političara što su sada zakasnili da se sada što brže uvede i razloži ljudima zašto je to. Jer to što sada radimo je rješavanje života. Mi smo čak i u Njemačkoj puni već pacijenata s teškim slučajevima i vidimo da moramo isto nešto napraviti. I u Njemačkoj prekosutra isto počinju strože mjere. Kad ste pitali šta je to. Mi imamo testove i možemo tačno vidjeti svaki dan koliko i gdje ima novih infekcija. I dok budu tako veliki brojevi, onda moramo strože i strože, dok ne počnu padati brojevi", kazao je Trampuž.

Upitan koliko bi trebalo ljudi testirati, odgovara:

"Ne treba više testova. Možda je čak dovoljno i ako bismo manje testirali, ali ciljano. Tamo gdje vidimo da su hotspotovi. U ovom slučaju sada u Hrvatskoj nemoguće je više pratiti gdje su se ovi ljudi zarazili jer je toliko bilo kontakta u posljednjih 14 dana da je nemoguće vidjeti kako se virus proširio. Sada je druga strategija, mnogo bolja, to je da se vidi, da se smanji što više kontakt s drugim ljudima. Znači, nešto slično kao što je bilo i u prvom valu, gdje smo morali napraviti lockdown jer smo isto zakasnili. Testovi su više bitni u bolnicama da možemo tamo dijagnostikovati i da spriječimo da se prenose na druge pacijente u bolnicama, ali van bolnica vjerovatno nije važno da se toliko testira. Više su važni uzorci da se vidi gdje se virus širi kod ljudi, posebno u grupama koje imaju kontakte".

Objasnio je šta misli i o antigenskim testiranjima.

"80 ili možda 90 posto prenosa virusa događa se kod onih koji su asimptomatski. Znači nemaju nikakvih simptoma ili su presimptomatski, znači još nisu počeli simptomi. Zato i ovi brzi testovi nisu efikasni sada kad imamo toliko virusa svugdje da svaki potencijalno može biti inficiran. Znači, strategija je sada drugačija i moramo napraviti sve da se virus ne prenosi od jedne osobe do druge. Dobro je to što znamo kako se prenosi, prenosi se vazduhom. I sada moramo samo ove dvije mjere, a to su karantin i izolacija, provesti i to je sada glavna stvar političara da se to kaže, obrazloži ljudima. Ove strože mjere da se stave na snagu i da onda i provjeravaju da se svi toga drže. Tamo gdje to nije moguće, onda tamo uzimamo masku. Dobra vijest je da ove mjere samo trebamo dok ne dođe vakcinacija. Onda poslije toga možemo vidjeti kako se polako to može olakšavati", rekao je Trampuž.

(Index.hr)