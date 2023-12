Irena Radović kao ambasadorka "muvala" princa od Monaka? (FOTO)

PODGORICA - Buduća guvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG) i bivša ambasadorka Crne Gore, Irena Radović, navodno se nedolične ponašala prema Princu Albertu II od Monaka tokom njegove posjete Crnoj Gori 2013. godine.

Naime, neimenovani službenik Vlade Crne Gore je, u svojoj izjavi dostavljenoj portalu Borba.me, napisao da ga je, tokom trodnevne posjete delegacije iz Monaka, gospođa Anne-Marie Boisbouvier, savjetnica Princa Alberta, zamolila nekoliko puta da skrene pažnju Nj.E. gospođi Ireni Radović, ambasadorki Crne Gore u Francuskoj (i u Monaku, na nerezidentnoj osnovi) na njeno nametljivo i nedolično ponašanje, koje je ispoljavala prema Princu Albertu.

"To se, konkretno, odnosilo na njenu pretjeranu fizičku bliskost, zahtjeve da stalno bude uz Princa Alberta, iako se takvi zahtjevi kose sa protokolarnim pravilima, kao i na njeno ponašanje prema svim učesnicima programa posjete, uključujući i članove strane delegacije. Iz poštovanja prema funkciji koju obavlja Nj.E. gospođa Irena Radović, pitala me da joj kažem u kojem je apartmanu na Svetom Stefanu odsjeo Princ Albert, a kako mi njeno obrazloženje ovog zahtjeva nije bilo dovoljno jasno, obratila sam se službenicima obezbjeđenja Princa Alberta koji mi nisu dali odgovor iz razloga bezbjednosti i uputili me na gospodina Laurent Solera, ađutanta Princa Alberta", navodi se u izjavi dostavljenoj ovom portalu.

Na kraju je Radovićeva odustala od daljeg interesovanja za prinčev broj apartmana, tvrdi izvor, ali je prilikom odlaska iz Budve prema Svetom Stefanu sjela u VIP vozilo sa Princem Albertom, gdje su službenici obezbjeđenja morali da reaguju i da je zamole da napusti to vozilo kako bi pored Princa Alberta sjeo njegov ađutant.

Najveća neprijatnost, dodaje izvor, dogodila se u petak 21. juna 2013. godine kada je Anne-Marie Boisbouvier, savjetnica Princa Alberta, upitala da li je praksa da prilikom posjete VIP gostiju bude angažovana poslovna pratnja, jer je bila zaprepašćena izgledom i ponašanjem ženskih osoba koje su bile prisutne prilikom neformalne posjete Starom gradu u Budvi.

"Svjedok sam još mnogo drugih neprimjerenih situacija tokom posjete delegacije iz Monaka, ali mi etika ne dozvoljava da o njima eksplicitno pišem", zaključuje se u izjavi.

