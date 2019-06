Irinej: Đukanović čini sa srpskom crkvom što nisu ni Turci, ni komunisti

BEOGRAD - Njegova svetost patrijarh srpski Irinej rekao je da predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, atakujući na crkvenu imovinu, čini ono što ni Turci, ni komunisti nisu činili.

Patrijarh Irinej je istakao da ono što sada čini Đukanović, ali i ono što nagovještava da će da čini, izaziva čuđenje čitavog svijeta.

"Neka mu Bog da uma da razmisli šta čini i da ne zasluži prokletstvo i osudu celog srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve", rekao je srpski patrijarh za Televiziju "Hram".

On je naveo da se zbog ovih djela, koja namjeravaju da učine vlasti Crne Gore, svi crnogorski vladari prevrću u grobovima.

"Čude se tome da je na njihov presto došao čovek koji ratuje protiv Crne Gore, protiv Srba u Crnoj Gori", rekao je patrijarh.

On je upitao šta su to Crnogorci, ako ne Srbi iz Crne Gore, dodavši da isto tako postoje Šumadinci, Vojvođani, Ličani, Bosanci, Hercegovci i drugi.

Patrijarh kaže da je žalosno da čovjek koji je na "tronu svojih predaka" čini ono što ni Turci nisu činili.

"Turci nisu atakovali na crkvenu imovinu, ni komunisti, niti je iko drugi to činio, ali je došao Crnogorac da uništi srpsku crkvu u Crnoj Gori, koja je stvorila Crnu Goru, bez koje Crna Gora ne bi ni postojala. Da nije bilo srpske crkve, oni bi doživeli sudbinu prizrenskih komšija i primili islam i izgubili sve iz srpskog naroda", rekao je patrijarh Irinej.

Patrijarh Irinej kaže da Đukanović danas diže glas protiv Srba u Crnoj Gori, protiv srpske crkve i oduzima vijekovnu imovinu srpske crkve i srpskog naroda, prenijeli su beogradski mediji.

"To što čini, to niko ne razume. Ja ne znam kako na to gleda svet koji poštuje istoriju i nasleđe. Nadam se da će i oni reagovati i tog takvog čoveka dovesti do nekog saznanja. Nažalost, teško mi je to da kažem - ali srpski narod lepo kaže da je poturica gori od Turčina", rekao je srpski patrijarh.