Irinej o Oluji: Izostala osuda rimokatoličke crkve

KRUŠEDOL – Patrijarh srpski Irinej podsjetio je večeras da je "Oluja" bila zločin koji je planirala hrvatska država i osudio ćutanje rimokatoličke crkve, koje je, kaže, osnažilo mnoge koji su činili zlo i "ostali neosuđeni od te božanske organizacije".

Najtragičnije je, kaže patrijarh, to što se ideje zločina, koji su se desili u prošlosti, čuju i danas, a naše je, kaže, da pamtimo, i da kao hrišćani oprostimo kada potomci bivših zločinaca budu svesni velikih žrtava i pokažu svoje izvinjenje i pokajanje.

Irinej je, na obilježavanju Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji "Oluja", u Krušedolu, rekao da se na današnji dan sjećamo mnogobrojnog stradalog i pobijenog srpskog naroda, koji je nevino stradao.

"Njihovo stradanje bilo je planirano od najvišeg vrha tadašnje države Hrvatske, a imalo je cilj da taj kraj potpuno očisti od prisustva srpskog naroda, naroda koji je vekovima živeo na tim prostorima, narodu koji je uveliko doprinosio u svemu u životu i istoriji hrvatskog naroda. Taj plan predstavlja plan kojim su planirani da istrebe svaki koren i svaki trag srpskog naroda na prostorima na kojima su živeli",rekao je on.

Stradanja u "Oluji", prema njegovim riječima, ravna su stradanjima našeg naroda za vreme Drugog svjetskog rata, a ni u čemu se ne razlikuje, nažalost, i u broju žrtava, rekao je patrijarh.

Broj stradalih u toj akciji nikada nećemo doznati,a znaju ga oni u čije ime su postradali.

Ukazao je da su u toj akciji stradali oni najnemoćniji i oni koji nisu mogli da pruže otpor, a to su bili stariji, žene i djeca.

Posebno je naglasio djecu, podsjetivši da je Hrvatska bila jedina na čijoj teritoriji su, tokom Drugog svjetskog rata, postojali dječji logori kroz koje je prošlo i stradalo 50.000 naše djece.

"Nažalost, njihova stradanja, koja su poznata širom sveta, ostavila su nema usta onih koji su trebalo da kažu svoju reč o nevinom stradanju naroda. Dugo smo očekivali da tu reč čujemo od onih koji su bili najnadležniji da svojom rečju osude zločin koji je počinjen, a to je rimokatolička crkva. Od nje smo očekivali osude zločina, ali je ona do današnjeg dana otćutala. Njeno ćutanje je osnažilo mnoge koji su zlo činili i ostali neosuđeni od te božanske organizacije", podvukao je on.

Irinej je kazao da je reč crkve vrlo važna i značajna, i da se mnogo toga verovatno ne bi desilo da se ta reč čula.

"I danas ono što se dešava je slično onome što se desilo. I danas čujemo da su dva ugledna biskupa na Kosovu i Metohiji služili misu na ruševinama jedne srpske pravoslavne crkve. Čuli smo i reči njihove da je to njihova zemlja, da je to bila pre svake religije, da je i bila pre Hrista. Ja bih dodao i da je verovatno po njima bila i pre postojanja sveta. Ovo su sve ideje iz prošlosti koje se nažalost ostvaruju i danas", rekao je on.

Irinej je je najavio da će se o tom događaju Srpska pravoslavna crkva obratiti poglavaru rimokatoličke crkve u koga, kako je dodao, ima puno povjerenje.

"Ovaj događaj ne sme ostati nekomentarisan", podvukao je on.

Poglavar srpske crkve istakao je da je ono što je najtragičnije za nas i naše vrijeme to što se ideje zločina, koji su se desili u prošlosti, čuju i danas.

"To zlo zločinačko nije umrlo, živi i danas na tragediju našeg naroda, ali ne samo na našu tragediju, već celog hrišćanstva", upozorio je on.

Irinej je kazao da ono što možemo jeste da se molimo da se ovakva zla i zločini ne dese nigde u svijetu, i da treba da učimo da kao hrišćani oprostimo, ali onda kada potomci bivših zločinaca budu svjesni velikih žrtava i pokažu svoje izvinjenje i pokajanje.

"To očekujemo mi i crkva hrišćanska, a očekujemo i od naše braće po Hristu i Jevanđelju da osude i da ne ostane nekažnjen osudom", poručio je on.

Patrijarh je rekao da razume patnju onih koji su sve šsto su imali stavili na prikolicu i pošli u neizvesnost, ne znajući ni kuda idu ni šta ih očekuje, što je, podvukao je, strašna tragadija našeg vremena.

"Sećamo se ovog dana i smemo nikada i nipošto da ga zaboravimo. Moramo reći našoj deci šta se desilo, da zapamte i da prenesu generacijama koje dolaze posle nas i posle njih, jer ovo zlo ne sme da se zaboravi", rekao je Irinej.

Dodao je da zna da nije čitav narod takav, te da zna puno čestitih i poštenih ljudi koji su osudili i osuđuju sve što se desilo u Hrvatskoj, ali njihov glas, primetio je, nažalost ili ne sme ili ne može da se čuje.

"Molimo se za sve nevino postradale, oni su naši novomučenici, ovenčani vencem mučeništva. Postradali su časno i pošteno. Neka ih Gospod primi gde su preci naši, sa molbom da se ovakav zločin nikada više i nigde ne desi. Večna im slava", rekao je poglavar SPC.