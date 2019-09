Išamarala konobara zbog hladne kafe, mediji objavili snimak

Gošća jedne poslastičarnice u Obrenovcu išamarala je konobara na zaprepašćenje svih prisutnih zbog pogrešne narudžbe.

Naime, sve se dešavalo 3. septembra u večernjim satima, jer je umjesto tople nes kafe dobila - hladnu!

"On je njoj rekao 'evo zagrejaću', a ona je uzvratila, 'ne treba sad neću više ni da ga pijem'. Onda je čovek koji je sedeo sa njom pitao 'hoće li taj nes'. To je bila poenta svađe", ispričala je za RTV Mag Marija Čučuković, vlasnica ugostiteljskog objekta.

Kako dodaje, tu je onda bilo "malo verbalnog koškanja".

"Prozivali su konobara kako ne ume da radi, kako nije za ovaj posao, a on je njima odgovarao 'nema veze, baš me briga'. Oni su se valjda tada iznervirali, pa je gospođa, kada je on došao i uzeo nes da ga zagreje, krenula za njim. Pitala ga je 'koliko imaš godina', unela mu se u facu, a onda ga je udarila šest puta. Ja sam začuđena njegovom reakcijom, ne znam šta bih ja uradila. On je samo stajao mirno i podneo to onako baš muški", dodala je vlasnica.

Kako dodaje, sljedećeg dana žena koja je napravila problem ponovo je došla u kafić.

"Ona je došla najnormalnije, a kada sam joj rekla da ne mogu da je poslužim, upitala je 'A, št0'. Ostala sam bez komentara", priča vlasnica.

Kada ju je upitala zašto je tako reagovala dobila je odgovor "Ne može konobar tako sa mnom da priča".

Prema riječima Marije Čučuković u posljednjih nedjelju dana skoro svakog dana bilo je manjih ili većih incidenata.

"Čujem da je tako u svim lokalima, svuda je katastrofa. Ljudi su postali netrpeljivi", zaključila je ona.

Slučaj nije prijavljen policiji, a vlasnica lokala ne zna da li će konobar podnijeti privatnu tužbu, prenosi "Kurir.rs".