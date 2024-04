Ispovijest Rasima Ljajića: Još se nisam oporavio od Brankove smrti

Dvije godine su prošle od stravičnog udesa u kom je teško povrijeđen Rasim Ljajić, predsjednik SDPS i nekadašnji potpredsjednik Vlade Srbije.

U toj saobraćajnoj nesreći život je izgubio Ljajićev bliski prijatelj i saradnik Branko Gogić.

Godine prolaze, ali ne i bol za prijateljem, navodi u ispovijesti za Kurir Ljajić.

“Fizički sam se odlično oporavio s obzirom na teške povrede koje sam zadobio. Nažalost, psihički oporavak je komplikovaniji, pre svega zbog Brankove smrti. I što vreme više prolazi, njegov gubitak postaje sve vidljiviji i utoliko teži. On je jednostavno bio nezamenljiv saradnik i neprocenjivo lojalan prijatelj”, priča Ljajić.

On navodi da se i dalje ne sjeća same nesreće, koja se dogodila 10. aprila 2022. godine na auto-putu kod Ražnja.

“Apsolutno ničega se ne sećam, imam potpunu amneziju. Išao sam na lice mesta više puta, razgovarao sa čovekom koji je prvi došao na mesto nesreće, ne bi li to bio neki okidač, da bi bar selektivno mogao nečeg da se prisetim, ali uzalud “, priznaje on i dodaje da se sjeća samo trenutka kad je ušao u automobil Branka Gogića.

“Znam da sam rekao: "Auuu, što se vreme pokvarilo, juče je bilo baš toplo." Od tog trenutka se više ničega ne sećam, sve do momenta kad su me na kolicima vodili valjda na neko snimanje. Tada sam video svoje prijatelje ispred bolnice u Nišu i podigao ruku da ih pozdravim”, navodi on.

U sekundi

Ljajić je u stalnom kontaktu s porodicom Branka Gogića.

“Iako je Bajram, neću ići kući, kao što to obično radim, ostaću u Beogradu jer smo se dogovorili da izađemo na groblje na dvogodišnjicu njegove smrti. U nedelju na Avali, a u Brankovu čast, organizujemo memorijalni turnir u malom fudbalu”, poručuje on.

Ljajić kaže da ga je ovaj stravičan udes zauvijek promijenio, te da se trudi da živi sporije.

“Bilo bi nenormalno da me to nije promenilo. Naravno, kad se takve stvari dogode, shvatite da je sve relativno i prolazno. U jednoj sekundi se sve okrene naglavačke. Trudim se da živim sporije, koliko je to moguće dok se bavite politikom, i naravno da se ne nerviram za svaku glupost. Nije lako, ali bar se trudim”, poručio je Ljajić.

Čestitka za Bajram

Pripadnicima islamske vjeroispovijesti koji slave Ramazanski bajram Ljajić je uputio čestitke.

“Bajram šerif mubarek olsun svima koji slave ovaj veliki muslimanski praznik. Zdravlje, sreća i sloboda su stvari od vrednosti u životu, koje bih svakom poželeo, pa i u ovoj bajramskoj prilici”, poručio je Ljajić.

O Vladi

Tek posle završnih razgovora Ljajića smo upitali i da li se vraća u Vladu Srbije.

“Nemam ništa novo da vam kažem na tu temu. Tek posle završnih razgovora s našim partnerima znaće se koji će resor pripasti našoj stranci, pa i personalno rešenje”, odgovorio je lider SDPS.

